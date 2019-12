Hollywood-tähtiä vilisevä Cats-elokuva sai kriitikoilta täystyrmäyksen – elokuvan tekijät päätyivät täysin poikkeukselliseen ratkaisuun

Maailman suosituimman musikaalin elokuvaversio on saanut kriitikoilta murskaavan vastaanoton.

Andrew Lloyd Webberin menestysmusikaaliin pohjautuva Cats-elokuva sai hiljattain ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Suomessa elokuvan on määrä tulla teattereihin 3. tammikuuta.

Cats-elokuvaa tähdittävät monet eturivin Hollywood-näyttelijät aina Judi Denchista Idris Elbaan ja Ian McKelleniin. Lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Oscar-voittaja Jennifer Hudson, laulaja Taylor Swift sekä koomikko James Corden.

Tuore suursatsaus on kuitenkin ensi-iltansa saatuaan saanut elokuvakriitikoilta täystyrmäyksen. Muun muassa The Guardianin Peter Bradshaw antoi elokuvalle vain yhden tähden, kun taas Varietyn Peter Debrudge totesi elokuvan sattuvan katsojaa silmiin ja korviin sekä tekevän tahran siinä nähtävien näyttelijöiden ansioluetteloon.

Elokuvan näyttelijät kokoontuivat juhlistamaan elokuvan ensi-iltaa Yhdysvalloissa.

Murskakritiikkiä elokuva sai osakseen ensimmäisen kerran jo heinäkuussa, kauan ennen julkaisuaan. Jo tuolloin ilmestyneen trailerin perusteella monet tyrmäsivät maailman suosituimman musikaalin elokuvaversion ja erityisesti siinä käytettävät erikoistehosteet.

Kaiken kritiikin ja murska-arvostelujen seurauksena elokuvan tekijät ovat nyt päätyneet täysin poikkeukselliseen ratkaisuun, kertoo The Hollywood Reporter. Elokuvastudio Universal on nimittäin ilmoittanut muokkaavansa Catsissa käytettyjä erikoistehosteita jälkikäteen ja toimittavansa pian elokuvateattereille parannellun version musikaalista.

The Hollywood Reporterin mukaan erikoistehosteiden korjaamista oli vaatinut elokuvan ohjannut Tom Hooper. Vaatimusta voidaan pitää erikoisena, sillä on hyvin poikkeuksellista, että jo ensi-illan saanutta elokuvaa aletaan parantelemaan jälkikäteen.

Voit katsoa Cats-elokuvan alkuperäisen trailerin ylläolevalta videolta.

Catsia voidaan pitää isona satsauksena elokuvastudio Universalille, sillä elokuvan budjetti on yhteensä 95 miljoonaa dollaria, mitä voidaan pitää isona summana musikaalielokuvalle. Avausviikonloppunaan elokuva tuotti Yhdysvalloissa lipputuloja vain 2,6 miljoonaa dollaria.

Cats sai ensi-iltansa vuonna 1980. Musikaalia on esitetty yli 20 kielellä ja se on nähty myös Suomessa useampaan kertaan. Musikaalin tunnetuimpia kappaleita ovat Jellicle Songs for Jellicle Cats sekä Memory.