Star Wars teki nuoresta näyttelijästä hetkessä tähden – huomasi pian olevansa loukussa ”kultaisessa vankilassa”

Star Wars -elokuvat ovat tuoneet John Boyegalle elinikäisiä ystävyyssuhteita mutta vaatineet myös uhrauksia. – Olen kasvanut ja kypsynyt paljon – mutta en usko, että näillä elokuvilla on ollut sen kanssa mitään tekemistä, Boyega kuvailee Ilta-Sanomille.

Olipa kerran Star Wars -maailma, ja siellä pahan Imperiumin iskusotilas, joka karkasi hyvyyttä puolustavien kapinallisten jediritarien puolelle.

Olipa myös parikymppinen brittinäyttelijä John Boyega, joka on näytellyt tätä hahmoa, Finniä, vuonna 2015 ilmestyneestä seikkailusta Star Wars: The Force Awakens lähtien.

Elokuvateattereissa pyörivässä The Rise of Skywalkerissa Boyega näyttelee Finniä todennäköisesti viimeistä kertaa, jos oheistuotteiden kuten animaatiosarjan tai videopelien ääninäyttelemistä ei lasketa.

– Näiden Star Wars -vuosien aikana olen kasvanut ja kypsynyt paljon – mutta en usko, että näillä elokuvilla on ollut sen kanssa mitään tekemistä, Boyega kommentoi viime vuosien kokemuksiaan Ilta-Sanomille.

Hän puhuu rennosti, mutta vaikka lauseet tulevat nopeasti, hän on selvästi pohtinut asiaa.

Star Wars -elokuvien tähdistä Boyega on tullut läheiseksi etenkin Reytä näyttelevän Daisy Ridleyn (edessä) kanssa.

Istumme lontoolaisen hotellin toisen kerroksen sivuhuoneessa, jossa Boyega näyttää yhtä aikaa nuorelta sälliltä ja paljon kokeneelta näyttelijältä.

– Nämä elokuvat ovat vain sattuneet vuosiin, joina olen elänyt ikävuodet 22:sta 27:ään. Sehän saattaa kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta sinä aikana jotkin tavoistani ja piirteistäni on muuttunut paljonkin, kuten kuuluukin.

– Olen oppinut kuuntelemaan perhettäni enemmän, olen joutunut toimimaan muille hyvänä esimerkkinä ja ymmärtänyt antaa ystävilleni jo ennen kuin he ovat sitä tarvinneet, Boyega luettelee esimerkkejä.

Ilme osoittaa, että mies on tosissaan.

Äkkipikaisen Finnin näyttelijä onkin siis tosielämässä melkoinen pohdiskelija.

Kun parikymppinen Boyega pääsi mukaan Star Wars -elokuviin, hänet oli jo nähty brittiläisen tieteiskauhukomedian Attack the Block (2011) pääosassa sekä 24-jännityssarjan tarinaa jatkaneen minisarjan 24: Lontoo sivuosassa.

Star Wars tiesi kuitenkin massiivista muutosta: yhtäkkiä Boyega oli keskeisessä roolissa kolmen uuden avaruusseikkailun trilogiassa, joista jokaisen kuvaukset veivät kerrallaan 6–7 kuukautta.

– Star Wars on ollut kultainen vankila. Minulle on näitä elokuvia tehdessä tarjottu rooleja syvällisistä elokuvista, joihin olisin halunnut mennä mukaan. Star Warsin vaatima aika on tarkoittanut myös uhrauksia, Boyega tunnustaa.

The Rise of Skywalker saattaa yhteen Star Wars -sarjan tähdet Chewbaccan (Joonas Suotamo), Poe Dameronin (Oscar Isaac), Finnin (John Boyega), Reyn (Daisy Ridley) ja C-3PO:n (Anthony Daniels).

Kuvauksista löytyi elinikäisiä ystäviä

Viime vuonna Boyega mellasti toisen toimintasarjan, spektaakkelimaisen Pacific Rim: Kapinan pääosassa. Häntä ei kuitenkaan huoleta leimautuminen megaelokuviin.

– Olen jo kuvannut rikosdraaman Naked Singularity, joka kertoo 70 miljoonan dollarin huijauksen tekevästä puolustusasianajajasta. Marraskuussa kuvasin Steve McQueenin minisarjaa Small Axe.

Boyega tietää näiden tulevien elokuviensa ansiosta olevansa hyvässä seurassa: McQueen on brittiläisten nykyohjaajien arvostetuimpia tekijöitä.

John Boyega (kesk.) nähtiin brittiläisen tieteiskauhukomedian Attack the Block pääosassa.

Star Wars -kuuluisuuden ansiosta Boyegalle on avautunut paljon laajempi kirjo rooleja kuin mitä 27-vuotiaille nuorille näyttelijöille olisi tavallisesti tarjolla.

Kolmen ison Star Wars -elokuvan kuvausten päättyminen ei ole merkinnyt ystävyyden päättymistä. Viime vuosien Star Wars -elokuvien tähdistä Boyega on tullut läheiseksi etenkin Reytä näyttelevän Daisy Ridleyn kanssa.

– Daisyn kanssa hengailemme myös vapaa-ajalla. Olen tuntenut hänet ensimmäisen Star Wars -elokuvan koekuvauksista lähtien. Minä, Daisy, Oscar ja Lupita soittelemme toisillemme aika usein.

Oscarilla hän viittaa lurjusmaista Poe Dameronia näyttelevään amerikkalaistähteen Oscar Isaaciin ja Lupitalla viisasta Maz Kanataa esittävään Lupita Nyong’oon. Molemmat ovat arvostettuja näyttelijöitä: edellinen on voittanut Golden Globen (HBO:n minisarjasta Show Me a Hero), jälkimmäinen Oscarin (samaisen Steve McQueenin ohjaamasta orjadraamasta 12 Years a Slave).

– Ostin asunnon Lontoosta ja pidin hiljattain tupaantuliaiset. Rupesi naurattamaan, kun katsoin ketkä olivat tulleet paikalle. Siinä oli ihmisiä, jotka olin vasta vähän aikaa sitten tavannut Star Warsin kuvauksissa, ja nyt meistä on tullut ystäviä loppuelämäksi.

– Se oli hieno fiilis, Boyega myöntää.

”Äitini ei edes ymmärrä, mitä näissä elokuvissa tapahtuu”

Hän on pitänyt hauskaa myös Star Wars -sarjan suomalaistähden, karvaista Chewbaccaa näyttelevän Joonas Suotamon kanssa.

– Joonas on saanut minut nauramaan. Meillä on ollut hyvät jutut. Ja hän mainostaa tekevänsä parhaan suomalaisen munakkaan, jota minun pitäisi kuulemma maistaa!

Hyviksi työpäiviksi Boyega laskee ne hetket, kun Star Warsia tehdessä on voinut pitää hauskaa ja kaikki on luistanut.

– Huonoja päiviä ovat olleet ne, kun mikään ei luista. Kun minulla on nälkä, päivät ovat pitkiä ja meneillään on fyysisesti vaativa kohtaus, joka pitää ottaa uusiksi 26 kertaa.

– Monina päivinä on tullut ikävä perhettäni. Äitini ei edes ymmärrä, mitä näissä elokuvissa tapahtuu. Hän vain on tyytyväinen, kun näkee pikkupoikansa juoksevan valkokankaalla, Boyega nauraa.

Finn (John Boyega) ja Poe Dameron (Oscar Isaac).

Boyegan äiti auttaa työnsä puolesta vammaisia. Isä on pappi. Hyvien tapojen puolustaminen on tarttuneet myös poikaan.

– En ymmärrä netissä tapahtuvaa kiusaamista. Se on heikkojen ihmisten touhua. Sama energia olisi kannattanut pistää hyötykäyttöön heidän omassa arjessaan.

Sama pätee siihen, miten Boyega itse suhtautuu itseään kuuluisampiin elokuvatähtiin.

– Haluan ennemmin yrittää tutustua ihmisiin sellaisina kuin he ovat. On ihan eri asia tavata Will Smith elokuvan ensi-iltagaalassa kuin tavata Will Smith kotonani, kuulla hänen pitävän kanankoivista ja syödä niitä sitten yhdessä, Boyega vertaa.

Oma tähteys on avannut ovia. Boyega on ottanut tavaksi olla Star Warsin kuvauksissa läsnä aina, kun jotain isoa tapahtuu, vaikka ei olisikaan hänen oma työpäivänsä.

– Olin mukana Billy Dee Williamsin jokaisena päivänä.

Rooli Star Warsista teki John Boyegasta hetkessä elokuvatähden.

Williams palaa The Rise of Skywalkerissa alkuperäisessä Star Wars -trilogiassa nähtyyn rooliinsa sankareita auttaneeksi ketkuksi Lando Calrissianiksi.

– Pidin huolta siitä, että olin paikalla jopa silloin, kun Billy Dee oli maskissa!

– Ja Harrison Fordia pyysin saman tien illalliselle.

Sekin on osa kokemusten saamista ja kasvamista.

– Olen hyvin tietoinen itsestäni. Tykkään kehittyä. En halua viettää seuraavaa kymmentä vuotta tällä planeetalla ja pysyä samanlaisena. Haluan muuttua paremmaksi.