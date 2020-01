Mikko Kuustonen ja puoliso Hanna Brotherus uutuusohjelman isäntinä – vierailevat julkkisparien kotona: ”Olemme molemmat impulsiivisia ja yliempaattisia”

Ruotsissa huippusuosittu, julkkisparien kotielämään tutustuva ohjelma alkaa nyt Suomessa isäntäpariskunta Mikko Kuustosen ja Hanna Brotheruksen johdolla. Mukana ovat mm. Sami Hedberg ja Saija Tuupanen sekä Mari Perankoski ja Jouni Hynynen.

Millaista julkisuudesta tuttujen pariskuntien rakkauselämä on? Millaista arkea he elävät omassa kodissaan? Mikä on oman puolison kaikkein rakastettavin luonteenpiirre?

Näihin ja moniin muihin asioihin etsitään vastausta uutuussarjassa Kimpassa, joka sukeltaa julkkisparien koteihin. Ohjelman isäntäpariskuntana nähdään muusikko Mikko Kuustonen ja hänen puolisonsa, tanssija-koreografi Hanna Brotherus.

Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus tekevät ensi kertaa yhdessä tv-ohjelmaa.

Ohjelmassa myös isäntäpari laittaa itsensä likoon ja avaa elämäänsä.

– Idea siitä, että minä ja Hanna olisimme ohjelman isäntäpariskuntana, tuli kanavalta. Ohjelma on ollut Ruotsissa valtava menestys, ja jostain syystä ohjelma tuntui heti tosi luontevalta ja hyvältä, vaikka olen ollut hyvin parisuhdehaastattelukammoinen, Mikko sanoo.

Ruotsin Tillsammans med Strömstedts -versiossa on nähty ruotsalaisia supertähtiä, kuten näyttelijät Mikael Persbrandt ja Felix Herngren puolisoineen sekä Lena Olin ja Lasse Hallström.

Suomalaisversio ei kalpene sen rinnalla, sillä mukana on varsin nimekkäitä pariskuntia.

Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen viettävät Hannan ja Mikon kanssa aikaa kotonaan Porvoossa.

Yhteiselostaan kertovat mm. taiteilijapariskunnat Mari Perankoski ja Jouni Hynynen, Merja Larivaara ja Kari-Pekka Toivonen sekä Satu Silvo ja Reidar Palmgren.

Mukana ovat myös artistipariskunnat Saija Tuupanen ja Sami Hedberg, Saara Aalto ja Meri Sopanen sekä Jukka-Poika ja Teija Storm.

Urheilun ja hyvinvoinnin saralta mukaan ovat lähteneet pariskunnat Riina ja Kalle Palander, Eva Wahlström ja Niklas Räsänen, Hanna Karttunen ja Jone Nikula sekä Jutta ja Juha Larm.

– Olen todella otettu siitä, että saamme tehdä ohjelmaa tällaisten ihmisten kanssa. Vieraskattaus on todella upea, ja tämä vaatii heittäytymistä kaikilta. Nostan meidän vieraillemme hattua, Mikko sanoo.

Riina-Maija ja Kalle Palander kutsuivat kotiinsa Itä-Viroon.

– Monella ohjelman parilla on takanaan pitkä liitto, ja silti moni pohtii ohjelmassa ensi kertaa suuria kysymyksiä, kuten mikä on suhteen liima ja mitä rakastat toisessa eniten.

Kesällä kuvatuissa jaksoissa Mikko ja Hanna matkaavat kunkin pariskunnan kotiin ja viettävät heidän kanssaan kaksi vuorokautta.

– Omassa kodissaan ihmiset unohtivat kameroiden läsnäolon, ja meille syntyi hienoja keskusteluja. Minun ja Hannan rooli on hämmästellä ja ihmetellä, miten monella eri tavalla ihmiset elävät, Mikko toteaa.

Satu Silvo ja Reidar Palmgren kestitsevät vieraitaan Helsingissä.

– Jokaisella meistä on se toinen puoli, joka näkyy kotioloissa, ja jotain olennaista saattaa aueta vaikka siinä, kun seuraa vieressä, kuinka Nikula tai Hynynen pilkkovat keittiössä paprikoita.

Jopa Mikko yllättyi monista persoonista, vaikka tuntee suurimman osan vieraista työn kautta.

– Jokaiselta pariskunnalta opin jotain. He antavat hyvää vertaistukea ja samaistumispintaa katsojille.

Jone Nikula ja Hanna Karttunen asuvat Helsingissä.

Hannan ja Mikon yhteistyö ohjelmassa sujui mutkattomasti.

– Olemme molemmat impulsiivisia, voimakkaasti reagoivia ja yliempaattisia, ja keskusteluille tekee hyvää se, että paljastavin peili istuu vieressä. En voi esittää ohjelmassa mitään roolia, Mikko kuvailee.

– Erityisen virkistävää on se, että Hanna tulee täysin julkkisskenen ulkopuolelta ja vailla ennakko-odotuksia ketään kohtaan.

Jutta ja Juha Larm kokkaavat kotonaan Pirkkalassa.

Loppiaisena nähtävässä aloitusjaksossa Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus matkaavat Lappeenrantaan Hynysten luo.

Pääkalloin koristeltu koti on taitelijapariskunnan lemmenpesä, jossa huumorilla ja seksillä on iso rooli parisuhteen toimivuudessa.

Kimpassa maanantaisin 6. tammikuuta lähtien Nelosella klo 20.00.