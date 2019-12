Avoimella suhteellaan kohauttanut pariskunta kohtaa viimein toisensa Temptation Islandilla – Santeri pamauttaa ilmoille todellisen yllätyksen

Varo juonipaljastuksia! Temptation Islandilla kokoonnutaan tänään viimeiselle iltanuotiolle, jossa Santeri ja Eve joutuvat juontaja Sami Kurosen piinapenkkiin.

Temptation Islandille avoimessa parisuhteessa lähteneet Santeri ja Eve kohtaavat toisensa tänään viimeisellä iltanuotiolla. Juontaja Sami Kurosen avulla kaksikko koittaa selvittää, lähtisivätkö he kenties saarelta kotiin sinkkuina vai edelleen pariskuntana.

Edes avoin suhde ei ole suojannut pariskuntaa loukatuilta tunteilta kolmen viikon erilläänolon aikana. Eve on lähentynyt omalla saarellaan sinkku-Rassen kanssa. Santeri puolestaan on seilannut kahden sinkkunaisen, Annikan ja Marinan välillä. Yllättäen iltanuotiolla paljastuu muutakin.

Santeri ja Eve elävät avoimessa suhteessa, jossa seksi ulkopuolisten kanssa on sallittua mutta ihastuminen ei.

Santerin ja Even parisuhteen sääntöjen mukaan seksiä sai ohjelmassa harrastaa, kunhan pelissä ei ole tunteita. Sami haluaakin viimeisellä iltanuotiolla tietää, miksei Santeri päätynyt harrastamaan saarella seksiä esimerkiksi unelmatreffikumppaninsa Annikan kanssa.

– Me keskusteltiin niin hyvin ja oltiin tiivis porukka, et siitä tuli sit semmonen tunne, että joku saattaa loukkaantua siinä. Ei me siihen haluttu sitten mennä tossa. Ja Annikakin sano, et hän ei halua televisiossa panna, niin kunnioitin hänen toivettaan sen suhteen, Santeri selittää.

Santeri väittää, ettei ollut ihastunut Annikaan missään vaiheessa. Silti hän kertoo, että jos sukset menisivät joskus Even kanssa ristiin, olisi Annika potentiaalinen kumppaniehdokas tulevaisuudessa. Marinaan Santeri sen sijaan myöntää ihastuneensa, vaikka ihastuminen oli täysin parin sääntöjen vastaista.

– Kyllä se yllätti, että miten äkkiä se muuttui kiinnostuksesta ihastukseksi, Santeri ihmettelee.

Santeri paljastaa lopulta harrastaneensa seksiä ohjelmassa, muttei paljasta petikumppaninsa nimeä.

Kuronen yrittää tivata Santerilta vielä kerran, eikö tämä oikeasti ole lainkaan harrastanut seksiä Temptation Islandilla ollessaan, vaikka se oli täysin pariskunnan sääntöjen sallimaa.

– Mä kysyn sen kerran vielä. Onko nyt niin, että täällä ei sun toimesta ole seksiä harrastettu, Kuronen tivaa.

– No mikä lasketaan seksiksi, että on tolppia kolisuteltu ja sitten tossa välipäivinä ehkä saatto mörkö kolauttaa sisään, Santeri runoilee.

– Eli seksiä on harrastettu? Kuronen tarkentaa tarkentaa.

– Seksiä on harrastettu, Santeri myöntää vihdoin.

Sitä hän ei suostu sanomaan, että kenen kanssa.

– Hän halus, ettei hänen nimeään sanota televisiossa, eli mä kunnioitan hänen toivettaan tässä kohtaa, Santeri sanoo jättäen paljon kysymyksiä ilmaan.

Temptation Island tänään kello 21:00 Nelosella.