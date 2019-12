Main ContentPlaceholder

Bond-tyttö ja Beverly Hillsin täydellinen nainen yllättää Kauniissa ja rohkeissa – raju rooli sinkkuäitinä, jolla on suuri salaisuus

Denise Richards aloittaa Kauniiden ja rohkeiden vakionäyttelijänä.

Realitysarjassa The Real Housewives of Beverly Hills esiintyvä Denise Richards on Kauniiden ja rohkeiden uusi tähtinäyttelijä, jonka hahmo saapuu Suomessa ruutuun maanantaina. Varo juonipaljastuksia!

Bond-tyttönä aikoinaan tutuksi tullut Hollywood-näyttelijä Denise Richards nähdään Kauniiden ja rohkeiden uutena vakiokasvona maanantaista alkaen. Denise, 48, kertoi uutuusroolistaan IS Tv-lehdelle Monte Carlon tv-festivaaleilla kesäkuussa. Denise saapui Monacoon suoraan Kauniiden ja rohkeiden kuvauksista Los Angelesista. Denise näyttelee suositussa saippuasarjassa Shauna Fultonia, Las Vegasista saapuvaa sinkkuäitiä, joka on innoissaan Los Angelesin elämäntavasta. – Shaunalla on raju menneisyys ja suuri salaisuus taustallaan. Rakastan hahmoani, sillä hän on todella hauska, Denise kertoo. Denise nauraa, että paljastavaan Las Vegas -tyyliin pukeutunut Shauna erottuu selvästi Forresterin muotitalon tyylikkäästä väestä. – Shauna on myös Quinnin hyvä ystävä, ja sekin kertonee jotain, Denise vihjaa ja viittaa sarjan todelliseen pahikseen. Denise Richards muistetaan sähäkkänä Bond-tyttönä elokuvasta Kun maailma ei riitä (1999). Richards muistetaan James Bond -tyttönä elokuvassa Kun maailma ei riitä (1999). Hän on esiintynyt myös esimerkiksi elokuvissa Starship Troopers – universumin sotilaat (1997) ja Villit kuviot (1998). Richards on ollut naimisissa näyttelijä Charlie Sheenin kanssa. Väkivaltaiseksi Sheenin taholta leimattu liitto kesti vuodesta 2002 vuoteen 2006. Denise Richards Charlie Sheenin kanssa vuonna 2005. Varo juonipaljastuksia Tulevissa jaksoissa nähdään, kuinka Flon äiti ja Quinnin hyvä ystävä Shauna (Richards) saapuu sekoittamaan koko kuvion! Quinn ilahtuu nähdessään pitkästä aikaa Shaunan. Rakas ystävä! Keskustelu ajautuu nopeasti isyysasioihin. Shauna haluaa tietää, kuinka Wyatt suhtautui isänsä löytymiseen aikuisiällä ja vieläpä sen jälkeen, kun Wyatt oli luullut isänsä kuolleen. Kun puheeksi tulee Wyattin isän henkilöllisyys, Shauna sävähtää. Bill Spencer? Quinn ei ymmärrä, miksi ystävä näyttää niin järkyttyneeltä. Flon (Katrina Bowden) äiti Shauna (Denise Richards) saapuu kertomaan hämmentäviä uutisia. Billin suhde Katien kanssa on mukavasti lämmennyt. Mutta luvassa on Shauna-yllätys. Alkuun Bill ei muista koko naista, mutta hiljalleen eräs menneisyyden hetki palautuu mieleen. Shaunan sanat saavat aikaan ällistyksen niin Billissä kuin kauhistuvassa Quinnissakin. Voiko Shauna puhua totta? Bill ei hyväksy uutista. Flo keskustelee Wyattin kanssa isästään. Wyatt kannustaa etsimään isän, ja Flo innostuu tekemään DNA-testin. Wyattin ja Flon välillä, isyystestin tuloksia odotellessa, vanha suola alkaa janottaa. Kumpikaan ei aavista, kuinka totinen totuus onkaan! Kauniit ja rohkeat, arkisin MTV3