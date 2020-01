Uuden sarjan päätähti Elli Melasniemi, 21, tulee kuuluisasta näyttelijäsuvusta: ”Olen nähnyt, minkälaista tämä ala on oikeasti”

Uudessa kotimaisessa sarjassa Elli Melasniemi näyttelee lukion kolmasluokkalaista, joka tulee yllättäen raskaaksi.

Uusi draamasarja Kakarat kertoo lukiossa kolmatta vuotta opiskelevasta graffititaiteilijasta Astasta. Lukiolaisella on edessään loistava tulevaisuus täynnä suunnitelmia. Elämä muuttuu äkisti, kun hän huomaa olevansa raskaana. Tilannetta ei helpota se, että poikaystävä (Vincent Kinnunen) on lähdössä armeijaan.

Astan roolin tekee 21-vuotias Elli Melasniemi.

– Samaistuin monella tapaa Astaan, vaikka onneksi en ole itse joutunut käymään läpi tällaista kokemusta. Astan ajatukset ja reaktiot olivat mielestäni loogisia, enkä joutunut tuskailemaan roolini kanssa. Koin, että minulle annettiin tarpeeksi tilaa ja minua ohjattiin hyvin. Olimme ohjaajan kanssa tosi samalla aaltopituudella tekemistämme päätöksistä.

Joonan (Vincent Kinnunen) ja Astan (Elli Melasniemi) tulevaisuudensuunnitelmat menevät kerralla uusiksi.

Juho Kuosmasen (Hymyilevä mies, 2016) ja Markus Lehmusruusun (Risto Räppääjä ja Pullistelija, 2019) ohjaamassa sarjassa myös Astan perheellä on omat myllerryksensä. Vanhemmat haluaisivat vielä iltatähden, ja veli hakee omaa paikkaansa kapinoimalla.

Draamassa käydään läpi aikuistumiseen liittyviä isoja teemoja. Asta miettii omaa paikkaansa lapsuudenkodissaan, parisuhteessaan ja ystävien saralla. Lisäksi hän joutuu painimaan sen kysymyksen kanssa, että aikooko hän pitää lapsen.

Elli näytteli vauvan kanssa ensimmäistä kertaa.

– Kun olimme synnytyssairaalassa, minulla oli päällä synnytysvaatteet ja sylissä oikea vauva, joka puklasi päälle. Kyllä se laukaisi sellaisen luontaisen reaktion. Tuli tunne, että minulla on hirveä vastuu tästä ihmisestä. Vauvat ovat jotenkin todella rakastettavia, ja siinä ajatteli luonnostaan, ettei tälle halua mitään pahaa.

Sarjassa Asta joutuu suurten kysymysten äärelle.

Ilmaisutaitoaineisiin painottuneen Kallion lukion käynyt Elli on aiemmin näytellyt muun muassa nuorille suunnatussa Seitsemäntoista-draamasarjassa (2017), joka kertoi kahdesta 17-vuotiaasta tytöstä vuoden 1917 poliittisessa myllerryksessä Helsingissä. Lisäksi Olivia17-mobiilipeleissä hän on näytellyt nimiroolissa ”Suomen ekaa tubettajaa”, joka on ollut pulassa vuonna 1917 ja 1918.

– Koen olevani onnekas, että olen saanut tehdä tällaisia rooleja.

Elli on opiskellut Lahden kansanopiston teatterilinjalla 2017–2018, minkä jälkeen hän pääsi jäseneksi Ilves-Teatteriin, joka on käpyläläinen ylioppilasteatteri.

Näyttelemisen lisäksi hän on kahvilassa töissä. Loppuvuosi kului kolmen kuukauden reppureissulla Aasiassa.

– Keväällä aion hakea uudestaan Teatterikorkeakouluun näyttelijälinjalle. Haluan tehdä tätä ammatikseni.

Elli Melasniemi nähtiin Olivia17-mobiilipeleissä.

Elli on Melasniemen näyttelijäsuvusta. Kristiina Halkola ja Eero Melasniemi ovat hänen isovanhempansa ja Vilma Melasniemi täti. Ellin äiti on Verna Melasniemi, joka ei ole näyttelijä.

– Jotkut tunnistavat sukunimeni, mutta moni ikäiseni ei tunnista tai ei rekisteröi sukunimeäni mitenkään.

Nuori näyttelijä kokee, että samalla alalla olevasta perheestä on konkreettinen apu.

– Olen nähnyt, minkälaista tämä ala on oikeasti, joten olen oppinut suhtautumaan siihen realiteetilla ja järkevyydellä. Monesti näyttelijäntyötä jotenkin glorifioidaan, mutta se ei välttämättä ole sellaista, mitä siitä ajatellaan. Työ voi olla aika raskastakin, jos on vaikkapa freelancer. Siitä on ollut myös apua, että joku osaa katsoa esimerkiksi työsopimuksia kanssani.

Minkälaisia vinkkejä on suvulta tullut?

– Eivät ne liity välttämättä tähän alaan, vaan he ovat yleisesti sanoneet, että jos tekee työnsä hyvin ja on mukava ihmisille, niin se tulee takaisin jotenkin.

Eero Melasniemi ja Kristiina Halkola ovat Ellin isovanhemmat.

Ura näyttelijänä ei ole kuitenkaan koskaan ollut Ellille ilmiselvä ratkaisu.

– Olen aina tykännyt soittaa pianoa ja käydä tanssitunneilla. Kun olin Kallion lukiossa, monet tiesivät haluavansa Teatterikorkeakouluun jollekin linjalle, mutta itselleni se ei ollut mitenkään itsestään selvää – ehkä juuri siksi, koska tiedän, ettei se ole maailman helpointa. Jotenkin vieläkin toivon, että tulisi joku järkevämpi ammatti mieleen, mutta ei ole vielä tullut, Elli hymyilee.

Kakarat, keskiviikkoisin 1.1. alkaen TV2 klo 21.00. Kaikki jaksot ovat katsottavissa Yle Areenassa keskiviikosta alkaen.