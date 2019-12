Viivi kohtaa puolisonsa Temptation Islandin viimeisellä iltanuotiolla: estottomasti pettäneen Lancen selittelyt mykistävät

Varo juonipaljastuksia! Viivi ja Lance kohtaavat toisensa kolmen viikon jälkeen iltanuotiolla, josta ei keskusteltavaa puutu.

Tällä viikolla Temptation Islandilla pohditaan viimeistenkin pariskuntien suhteiden tulevaisuutta, kun juontaja Sami Kurosen kanssa pölkylle istahtavat Viivi ja Lance.

Lance on omalla resortillaan päätynyt pettämään Viiviä Rebecca-sinkun kanssa varsin estottomasti. Lance taas on pettynyt kumppaniinsa siitä, miten hänestä on naisten saarella puhuttu.

Voit katsoa pätkän iltanuotiolta yllä olevalta videolta. Huom! Juttu sisältää tästä eteenpäin juonipaljastuksia keskiviikkoillan jaksosta.

– No aluksi mä romahdin tässä ihan totaalisesti ja menin ihan lukkoon. Sitten mä vaan aattelin, että okei, no tuntuu paskalta ja Lance teki paskasti, mutta mä en voi vaikuttaa sun elämään siellä, Viivi pohtii iltanuotiolla.

– Yritin koota itseni ja nauttia tästä mahdollisuudesta ja näistä ihmisistä, hän jatkaa.

Lancen mielestä Viivi olisi kuitenkin voinut vaikuttaa siihen, miten puhuu miehestään muille ihmisille omalla saarellaan. Viivi perustaa pahat puheensa siihen, että oli Lancelle tämän käytöksestä vihainen.

– Sä puhuit musta henkilökohtaisesti pahoja asioita. Mä en oo missään vaiheessa puhunut susta henkilökohtaisesti pahoja asioita, Lance avautuu edelleen.

Lance on loukkaantunut siitä, että häntä on kutsuttu videoilla esimerkiksi epäkypsäksi naisten resortin sinkkumiesten toimesta.

– Ne ei voi mitenkään muodostaa sellaisia mielipiteitä ilman, et sä oot puhunu musta heille, koska ne ei oo ees nähny mua, mies paasaa.

– Mulle vaan tuli sellainen olo, et sä oot v*tun heikko suoraan sanottuna, Viivi täräyttää takaisin.

Viivi kertoo ärsyyntyneensä Lancen toimintaan eniten siinä, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä päätyy suutelemaan toista naista pariskunnan suhteen aikana. Miehellä on takanaan pettämistä jo aiemmin parin varsin vuoristoratamaisen suhteen aikana.

– Sä näit, miten paskaksi mä menin silloin. Miks v*tussa sun pitää tehdä se uudestaan, Viivi kiihtyy.

Lance kiemurtelee, kuinka kolme viikkoa viettelysten saarella ovat antaneet uusi näkökulmia asioihin, joita hän ei ole siviilielämässä tullut mietittyä. Viivi ei niele purematta miehen selityksiä.

– Olisit aloittanut sen pettämisen vasta kun me ollaan erottu, jos sä halusit erota silloin, nainen kuittaa.

Temptation Island Suomen viimeiset iltanuotiot keskiviikkona ja torstaina kello 21 Nelosella ja Ruudussa.