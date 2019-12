Muistatko vielä Rakkautta vain -elokuvan? Käsittämätön fakta jouluklassikon näyttelijöistä hämmentää nyt somessa

Rakkautta vain on yksi maailman rakastetuimmista jouluelokuvista. Se sai ensi-iltansa vuonna 2003.

Rakkautta vain (Love Actually) on yksi joulun ikimuistoisimmista klassikkoelokuvista. Vuonna 2003 ensi-iltansa saanut elokuva esitetään myös Suomen televisiossa aina joulun aikaan ja sen katsominen kuuluu monien ihmisten vuosittaisiin jouluperinteisiin.

Elokuvaa tähditti aikanaan liuta Hollywoodin eturivin näyttelijöitä, kuten Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson sekä Liam Neeson. Lisäksi näyttelijäkaartiin kuuluivat muun muassa Keira Knightley sekä Thomas Brodie-Sangster, joka näytteli elokuvassa pientä Sam-poikaa.

Keira Knightley oli 18-vuotias, kun Rakkautta vain ilmestyi.

Brodie-Sangster nähtiin Rakkautta vain -elokuvassa yhdessä Liam Neesonin kanssa.

Nyt, kun joulu on jo aivan nurkan takana, ovat monet ihmiset löytäneet jälleen Rakkautta vain -klassikon. Tarkkasilmäiset katsojat ovatkin kiinnittäneet huomiota yhteen erikoiseen seikkaan: pikkupoikaa näytelleellä Brodie-Sangsterilla ja yhdessä elokuvan keskeisimmissä rooleista nähdyllä Knightleylla on nimittäin vain viiden vuoden ikäero.

– Vuosittainen muistutus siitä, että Thomas Brodie-Sangsterilla ja Keira Knightleylla oli Rakkautta vain -elokuvassa vain viisi vuotta ikäeroa, eräs Twitter-käyttäjä muistuttaa.

Kyseinen twiitti on kerännyt runsaasti kommentteja, joissa hämmentyneet Twitter-käyttäjät päivittelevät esiin noussutta, yllättävää faktaa. Knightley oli elokuvaa kuvatessa 18-vuotias, Brodie-Sangster puolestaan 13. Knightleyn roolihahmo elokuvassa oli kuitenkin aikuinen siinä missä Brodie-Sangster näytteli pikkupoikaa.

– Hän näyttää viisivuotiaalta ja toinen 25-vuotiaalta, eräs kommentoija ihmettelee.

– Minua yllätti eniten se, ettei poika ollutkaan kahdeksanvuotias vaan 13, eräs kirjoittaa.

Toinen asia, mihin sosiaalisessa mediassa on hiljattain kiinnitetty huomioita on, ettei Brodie-Sangster näytä vanhentuneen päivääkään sitten vuoden 2003.

– Hän vain näyttää TODELLA nuorelta, yksi Twitter-käyttäjistä kommentoi omassa päivityksessään.

– Hyvänen aika. Näyttikö Thomas todella nuorelta ikäisekseen vaiko Keira paljon vanhemmalta, eräs päivitteli.

Keira Knightley on yksi Hollywoodin tunnetuimmista naisnäyttelijöistä.

Brodie-Sangster on nähty muun muassa Maze Runner -elokuvissa sekä hittisarja Game of Thronesissa.

Sekä Knightley että Brodie-Sangster ovat klassikkoelokuvan ilmestymisen jälkeen onnistuneet tekemään läpimurtonsa Hollywoodissa. Knightley muistetaan erityisesti Pirates of the Carribean -elokuvien Elisabeth Swanina kun taas Brodie-Sangster on nähty muun muassa hittisarja Game of Thronesissa.