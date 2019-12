Kommentti: Yli 40-vuotisen Star Wars -saagan päätös vastaa liki kaikkeen – mutta turhauttaa samasta syystä kuin Game of Thronesin viimeinen kausi

Star Wars -sarjan pitkän tarinan huipentava The Rise of Skywalker korostaa ystävyyden voimaa. C-3PO (Anthony Daniels), Rey (Daisy Ridley), Cameron Poe (Oscar Isaac) ja Finn (John Boyega) jatkavat kapinaa pahaa Imperiumia vastaan.

Star Wars: The Rise of Skywalker maalaa pitkälle elokuvasarjalle äärimmäisen kauniin lopun. Iso osa elokuvan tunteikkaista hetkistä kuitenkin tallautuu kiireen alle: Se itkee, ken ehtii, arvioi Ilta-Sanomien elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Kiire on vahva kirittäjä – mutta myös armoton kampittaja.

Osa Game of Thrones -tv-sarjan faneista hermostui viime keväänä, kun fantasiadraamasarjan hartaasti odotettu viimeinen kahdeksas kausi typistyi vain kuuteen osaan, joiden aikana eeppiset mittasuhteet saaneen tarinan moninaiset säikeet kirittiin nopeasti loppuun.

Nyt samanlaisia tuskastumishuutoja saattaa tulla Star Wars -elokuvien faneilta.

Star Wars -sarjan tuorein, yhden ajanjakson päättävä elokuva The Rise of Skywalker saa maailmanensi-iltansa elokuvateattereissa tänään keskiviikkona. Myös sitä vaivaa kiireessä juostun tuntu. Ääh!

Star Wars -sarjan pitkän tarinan päättävässä The Rise of Skywalkerissa on koko ajan kiire eteenpäin. Tunteet jäävät kiireen jalkoihin.

Tunne ei uudessa Star Warsissa ole yhtä voimakas kuin Game of Thronesin viimeisen kauden kohdalla, mutta silti siltä ei voi välttyä.

The Rise of Skywalker on vuonna 1977 käynnistyneen Star Wars -elokuvasarjan pitkän ja lavean tarinan yhdeksäs episodi. Se on yhtä aikaa vuonna 2015 alkaneen nykyisen elokuvatrilogian päätösosa ja yli nelikymmenvuotisen Star Wars -historian tämänhetkinen kulminaatiopiste.

Se on vieläpä kaikkea sitä, mitä Star Wars -elokuvien odotetaankin olevan. Silti The Rise of Skywalkeria katsoessa tuntuu kuin neljä vuosikymmentä ei olisi ihan riittänyt George Lucasin aikoinaan käynnistämän kertomuksen viimeistelemiseen.

Poe Dameron (Oscar Isaac), Rey (Daisy Ridley) ja C-3PO (Anthony Daniels) yhdistävät voimansa.

Ei sillä, etteikö ohjaaja J. J. Abrams olisi yrittänyt. The Rise of Skywalkerista aistii, että kaikki ratkaisut on varmasti tehty vilpittömästi elokuvasarjan pitkäaikaisia faneja ajatellen.

Silti The Rise of Skywalker natisee useaan kertaan liitoksistaan, vaikka elokuvalle on nykyisessäkin muodossaan kertynyt pituutta noin 2,5 tuntia. Abramsin tehtävänä on nimittäin ollut vetää The Rise of Skywalkerin tarinassa koko iso Star Wars -saaga yhteen.

Siis kaiken sen, minkä vuosina 1977–1983 ilmestyneet alkuperäiset elokuvat Tähtien sota, Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu aloittivat, sekä sen, mitä 1999–2005 tehty keskimmäinen trilogia eli Pimeä uhka, Kloonien hyökkäys ja Sithin kosto käsitteli.

Lisäksi se vastaa käytännössä kaikkiin avoimiin kysymyksiin, joita on heitetty ilmaan viimeisten neljän vuoden aikana edellisissä seikkailuissa The Force Awakens ja The Last Jedi.

Impeiumi haluaa saada kapinalliset kokemaan, että he ovat yksin. Rey (Daisy Ridley) joutuu kulkemaan omia polkujaan selvittääkseen juuriaan.

Alkuperäinen trilogia käsitteli hyvien kapinallisten ja pahan Imperiumin välistä kamppailua Skywalkerin suvun kautta: ottovanhempien kasvattaman Luken tehtävänä oli palauttaa maailmaan järjestys syöksemällä pahan puolelle kääntynyt isä Darth Vader vallasta.

2000-luvun toinen trilogia syvensi ymmärrystä siitä, mikä sai Darth Vaderin alun perin kääntymään nuoruudessaan Voiman pimeälle puolelle, jaloja jediritareita vastaan.

Viime vuosien elokuvissa tälle Skywalkerin sukusaagalle on haettu päätepistettä myöhemmästä ajasta seuraamalla aiempien hahmojen jälkeläisiä.

Voiman pimeää puolta hallitseva Kylo Ren (Adam Driver) tähtää Imperiumin ja koko galaksin johtajaksi.

Nykyelokuvien nuorehkon roiston, Adam Driverin esittämän Kylo Renin tiedetään jo entuudestaan olevan Darth Vaderin tyttärenpoika.

The Rise of Skywalker vastaa kuitenkin uusien Star Wars -seikkailujen suurimpaan kysymykseen: mikä näiden kolmen elokuvan päähahmoksi ja galaksin tärkeimmäksi jediritariksi kohonnut orpotyttö Rey (Daisy Ridley) on oikeasti naisiaan – ja miksi yli 40-vuotisen saagan pitäisi päättyä juuri hänen tarinaansa.

Samalla elokuva tuo yhteen päätepisteeseensä hyveellisten jediritarien ja yksinvaltiutta ajavan Imperiumin ikuisen taiston.

Kaikki nämä kysymykset ovat olleet jo kauan etukäteen tiedossa – ja jos pelkkä Star Warsin pitkä tarina kiinnostaa, The Rise of Skywalker palvelee oikein hyvin. Lankojen keriminen taitavasti yhteen ja fanien ennakko-odotuksiin vastaaminen ei silti tee The Rise of Skywalkerista tasapainoista seikkailua.

Daisy Ridleyn näyttelemä Rey kuulee vihdoin totuuden omasta menneisyydestään.

Eniten uusi elokuva antaa tilaa jo edellisessä The Last Jedi -elokuvassa keskeiseksi nousseelle kahtiajaolle.

Star Wars -maailman luojan George Lucasin alkuperäinen ajatus jokaisen sisällä käydystä valon ja pimeyden kamppailusta täydentyy hyvän Reyn ja pahan Renin kautta. Molemmat joutuvat tekemään tiliä juuriensa sekä nykyisten sitoumustensa välillä.

Samaan aikaan The Rise of Skywalker petaa hyviä pelipaikkoja nykyisen elokuvatrilogian uusille hahmoille Finnille (John Boyega) ja Poe Dameron (Oscar Isaac).

Edesmenneen Carrie Fisherin näyttelemä prinsessa Leia on yhä osa tarinaa aiemmin kuvattujen ja digilaajennettujen otosten ansiosta.

Uutuus tekee myös kunniaa elokuvasarjan alkuperäisille tähdille. Joulukuussa 2016 kuollut Carrie Fisher nähdään aiemmin kuvattujen ja digilaajennettujen otosten ansiosta vielä kerran prinsessa Leiana. Billy Dee Williams palaa lurjusrooliinsa Lando Calrissianiksi. Ja kyllä, myös vanha Luke eli Mark Hamill on omalla tavallaan osa tätäkin tarinaa.

Mukana on eräs muukin tuttu palaaja, jonka lyhyt pistäytyminen on pidetty viimeiseen asti yllätyksenä. Tämä hetki on samalla malliesimerkki kiireestä, jolla Abrams – tai hänelle rajat pistänyt Lucasfilm ja/tai emoyhtiö Disney – myös torpedoi omaa elokuvaansa.

Alkuperäisen Star Wars -trilogian lurjushahmo Lando Calrissian (Billy Dee Williams) auttaa The Rise of Skywalkerin nuoria sankareita.

Tunteet ovat Star Wars -elokuvissa olleet aina yhtä tärkeitä kuin seikkailu ja toiminta. Kun Luke tähysi Tähtien sodassa taivaanrantaan tai kun hän Imperiumin vastaiskussa kuuli Darth Vaderin olevan isänsä, hetket jäivät elokuvan historiaan – Luken ja samalla katsojien kokemien isojen tunteiden ansiosta.

Myös Abrams tietää tämän. Laskujeni mukaan The Rise of Skywalkerissa on ainakin seitsemän sellaista käännettä, jotka voisivat kirvoittaa kyyneliin. Abramsilla on kuitenkin liian kiire hoputtaa tilanteista pois. Hän ei ole jättänyt tunnereaktioille aikaa hengittää eikä meille katsojille aikaa ottaa niitä vastaan.

Hups, näin kävi, ja mennäänpä sitten eteenpäin. Se itkee, ken ehtii.

Tärkeistä tunnehetkistä ensimmäinen koskee Reytä, kun hän tajuaa hallitsevansa jediritarina jo niin isoja voimia, että hän pystyy myös vahingoittamaan muita, jopa kaikkein läheisimpiään. Abramsin ja leikkaaja Maryann Brandonin ja Stefan Gruben pitämä kiire nollaa hetken kuitenkin melkein saman tien.

Tunnehetkien määrällä mitattuna The Rise of Skywalkerista olisi riittänyt vaikka kahteen erilliseen elokuvaan.

Silti vasta ihan viimeisissä kuvissa Abramsilla on aikaa pysähtyä. Hän maalaa yhdeksän elokuvaa kattaneelle elokuvasarjalle lopun, joka on painokas, koskettava ja äärimmäisen kaunis.

The Rise of Skywalker on hieno elokuva ystävyydestä. Chewbacca (Joonas Suotamo), Poe Dameron (Oscar Isaac), Rey (Daisy Ridley) ja Finn (John Boyega) saavat voimaa toisistaan.

Ristiriitaisuuksistaan huolimatta The Rise of Skywalker ei onneksi ole vain aiempien osasten matemaattista summausta yhteen. Kaiken kiireen keskellä se on myös hieno elokuva ystävyydestä.

Abrams tarjoaa ison ajatuksen: kapinalliset tajuavat, että pahan Imperiumin suurin ase ei olekaan mikään konkreettinen tykki tai edes pelon lietsominen. Tuhoisinta on mielikuva siitä, että oikeudenmukaisuutta puolustavat kapinalliset olisivat yksin asiansa kanssa – että he olisivat voimattomia vastustamaan diktatuurin mielivaltaa.

The Rise of Skywalker muistuttaa monin tavoin, kuinka ystävyyden voima yhdistää ihmisiä, vahvistaa heitä ja lopulta myös johdattaa hyvän voittoon pahasta.

Se on vahva viesti, joka sopii täydellisesti yli 40-vuotisen maailman loppuhuipennukseksi – siitäkin huolimatta, että seuraava Star Wars -elokuva on jo suunnitteilla vuodeksi 2022.

Star Wars: The Rise of Skywalker, Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa keskiviikkona 18.12.