Henry Saari selittelee Pippa Laukalle romuttuneita elämäntapojaan – lopulta lääkäri lausuu kohtalokkaat sanat, jotka saavat miehen kyyneliin

Henry Saari nähdään keskiviikkona Olet mitä syöt -ohjelman uusimmassa jaksossa. Mies yrittää korjata elämäntapojaan hyvinvointilääkäri Pippa Laukan johdolla.

Aikuisviihteestä tunnettu Saari nauttii tänä päivänä sekä nopeista autoista että voileivistä. Myös penkkiurheilu on miehelle tärkeä harrastus ja siinä ohessa mies nauttii mielellään lasin punaviiniä ja suklaata.

– Olen nautintojen mies, Saari sanoo ohjelmassa.

Mies kertoo olleensa samassa painossa 50-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen paino alkoi nousta. Kotiinsa linnoittautuneelle Saarelle ei tässä elämänvaiheessa niinkään merkitse enää timmi ulkonäkö, vaan hänellä on toisenlaisia haaveita.

– Parasta olisi, että voisi jättää kaikki lääkkeet pois. Minulla on verenpainelääkkeitä ja muita lääkkeitä, jotka varmaan saataisiin pois, jos saataisiin painoa alas, Saari pohtii.

Tältä Henry Saari näytti Olet mitä syöt -matkansa alussa.

Henry kertoo, että haluaisi pystyä touhuamaan 7-vuotiaan Leon-poikansa kanssa enemmän. Toistaiseksi Saaren polvet kipeytyvät pelkästä seisomisesta.

– Haluaisin olla terve, että voisin elää mahdollisimman pitkään poikani rinnalla, että nään mitä hänestä tulee.

Laukka kysyy Saarelta napostelusta. Mies myöntää syövänsä jotain makeaa melkein joka päivä ja harrastavansa yösyömistä. Laukka sanoo heti suorat sanat yösyömisestä ja muistuttaa, että emme tarvitse energiaa öisin.

– Nyt tekisi mieli hakea pullo viiniä ja ottaa yksi hermosavu, Saari nauraa kuultuaan Laukalta kunniansa ruokavaliostaan.

Henry joutui pitämään hyvinvointilääkäri Pippa Laukalle ruokapäiväkirjaa, jonka tulokset olivat pysäyttävät.

Laukka analysoi, että Saari on tunnesyöjä. Saari puolustautuu sanomalla, että on yrittänyt nyt liikkua enemmän ja katsoa syömisiään, mutta paino nousee silti.

– Sehän on kuitenkin totuus, että ei se paino ilmasta tule. Kyllä se siitä tulee, mitä suuhusi pistät. Pystyt sillä aineenvaihduntaasi ohjaamaan, Laukka täräyttää.

Saari ei ole mielissään lääkärin kommenteista.

– Kyllä meillä on tässä sun kanssa töitä, Laukka toteaa.

Pippa Laukka laittoi Henry Saaren ruokavalion uuteen uskoon.

Saaren ruokapäiväkirja paljastaa karun totuuden. Viikon aikana mies syö muun muassa valtavan määrän leipää, pullaa, voileipäkeksejä, 12 kananmunaa, suklaata, jäätelöä, irtokarkkeja ja valmisaterioita. Hän myös juo 1,5 litraa punaviiniä viikossa. On selvää, ettei Saari juuri itse laita ruokaa.

– Eihän leivässä mitään vikaa ole, mutta ei sillä pidä korvata pääruokia, Laukka sanoo Saarelle.

Saari itse yllättyy siitä, ettei viikon ruokalistalla nähdä juurikaan vihanneksia. Pippaa taas huolestuttaa, onko Saari varmasti itse valmis muutokseen, sillä mies tuntuu selittelevän syömisiään.

Henry Saari laittaa elämäntapansa uusiksi hyvinvointilääkäri Pippa Laukan johdolla keskiviikon Olet mitä syöt -jaksossa.

Punnituksessa selviää, että Saari painaa lähes 160 kiloa ja vyötärönympäryksellä on mittaa 147 senttiä. Jotain hyvää kuitenkin selviää kehonkoostumuksesta.

– Ihan mahtava tämä lihasmassan määrä, Laukka sanoo.

Muuten tilanteessa ei ole paljon kehuttavaa.

– Kyllä olen ihan sairaan huolissani Henryn sairaasta terveydestä.

Laukan seuraavat sanat saavat Saaren liikuttumaan kyyneliin.

– Tärkeää on se, että teet sen itseäsi varten ja poikaasi varten. Hän tarvitsee sinua vielä myöhemminkin, Laukka sanoo.

Pippa Laukka on tunnettu hyvinvointilääkäri. Hän kertoo olevansa huolissaan Henryn terveydentilasta.

Saaren uudesta ruokavaliosta on jätetään kokonaan pois valkoiset jauhot. Hitaasti imeytyvien hiilihydraattien, kasvisten, marjojen ja hedelmien määrää on lisätään tuntuvasti. Myös treeniohjelma laitetaan kuntoon ja pääpaino on vesiliikunnassa, sillä se säästää Saaren niveliä.

– Tuntuu niin kuin olisi osa miehestä uusiutunut, Saari sanoo uusiin elämäntapoihin neljä viikkoa totuteltuaan.

Tavoitteeksi Saari ottaa sen, että vie poikansa katsomaan FC Barcelonan peliä sitten, kun on hyvässä kunnossa.

– Odotan, että nähdään täysin uudistunut Henry Saari, Laukka sanoo toiveikkaana.

