Star Wars -elokuvat tekivät Daisy Ridleysta kaikkien tunteman tähden neljä vuotta sitten – kuuluisuus sai nuoren näyttelijän hakeutumaan terapiaan

Star Wars -seikkailuissa Daisy Ridley taistelee voiman pimeää puolta vastaan. Takana ovat vaikeat teinivuodet, jolloin hän joutui taistelemaan itsensä kanssa.

Kaikelle tapahtuneelle on syynsä.

– En haluaisi muuttaa menneisyydestäni mitään, sanoo Star Wars -elokuvasarjan 27-vuotias tähti, jediritari Reytä näyttelevä Daisy Ridley.

Viisaus voisi olla peräisin Star Wars -universumin oikeudenmukaisten jediritarien oppikirjoista. Nyt Ridley ei puhu kuitenkaan elokuvastaan, vaan omista teinivuosistaan – elämästään ennen Star Warsia.

– Olin teininä aika kireä, Ridley kuvailee Ilta-Sanomille.

Hänen tapansa puhua on napakka ja nopea.

– Monet asiat tuntuivat teininä aika stressaavilta. Nyt se kaikki tuntuu saakutin hullulta. Siihen aikaan en osannut sanoa itselleni, että kaikki kamaluus menee ennen pitkää ohi, Ridley huokaisee.

Daisy Ridleyn näyttelemä Rey on kasvanut uusien Star Wars -elokuvien aikana roskia keräävästä orpotytöstä vahvaksi jediritariksi. Ridley itse kertoo saaneensa voimaa ison elokuvasarjan keulakuvana olemisesta.

Teini-ikä kuitenkin väistyi, ja tilalle tuli Star Wars -tähteys. Sen ansiosta Ridley istuu nyt hienostohotellin pöydän ääressä kotikaupungissaan Lontoossa ja kertoo, miten hänen elämänsä on muuttunut sitten vuoden 2015.

Viimeisten neljän vuoden aikana Ridley on opittu tuntemaan Reynä, orpotyttönä, jonka salaperäisestä taustasta ja kasvukertomuksesta on tehty viime vuosien Star Wars -seikkailujen tärkein juonilanka.

Kun kolmesta uudesta elokuvasta ensimmäinen, J.J. Abramsin ohjaama The Force Awakens (2015) ilmestyi, 23-vuotias Ridley jäi pakostakin hieman elokuvasarjan alkuperäisten tähtien, Harrison Fordin, Carrie Fisherin ja Mark Hamillin varjoon.

Rooli oli jo merkittävästi isompi Rian Johnsonin ohjaamassa The Last Jedissä (2017). Keskiviikkona ensi-iltansa saa trilogian päättävä The Rise of Skywalker, joka on samalla yhdeksänosaisen Star Wars -saagan viimeinen osa.

Nyt Rey on elokuvan tärkein hahmo – se, jonka ympärille alkuperäisestä vuoden 1977 elokuvasta käynnistynyt Skywalkerin perheen laaja sukutarina kiertyy ja päättyy.

– Minulla oli J.J.:lle yksi pyyntö: voisiko hän kirjoittaa minulle monologin. Saan puhua uudessa elokuvassa enemmän kuin kahdessa edellisessä! Ridley naurahtaa tyytyväisenä.

– Enää muut eivät sano Reylle, miten hänen pitäisi toimia. Rey kulkee omia polkujaan, vaikka muut yrittävät kyseenalaistaa hänen päätöksiään.

Päättäväisyys on Ridleylle itselleenkin tuttua – hyvässä ja pahassa. Teini-iässä siitä tuli iso ongelma, kun Ridleyllä todettiin pakko-oireinen häiriö.

– Minulla häiriö ilmeni kontrolloimisen tarpeena. Esimerkiksi lentokentällä tunsin menettäväni asioiden hallinnan: minusta tuntui, että muut yrittävät sanella minulle, millainen päivästäni tulee.

Pakko-oireet helpottivat lopulta terapian avulla. Tapaamiset auttoivat käsittelemään myös The Force Awakens -elokuvan tuomaa äkkikuuluisuutta.

– Kuuluisuudesta riippumatta olisin mennyt terapiaan joka tapauksessa. Minusta kaikkien kannattaisi mennä.

Nyt Ridley sanoo olevansa enemmän oma itsensä kuin teininä. Osittain kyse on myös tavallisesta kypsymisestä aikuiseksi.

– Vanhempani jaksavat toistella, kuinka ylpeitä he ovat siitä, miten hyvin olen selviytynyt vaikeuksistani.

Teinivuosien angsteista huolimatta uusi Star Wars -elokuva toi Ridleylle myös uuden haasteen.

– Vihaisena olemista on vaikeaa näytellä. Se on fyysisesti raskasta. Joinakin päivinä tuntui, etten pysty vihaisuuteen ja jouduin luottamaan ohjaajan antamiin neuvoihin – ja siihen, että kohtaus saadaan kasaan leikkauspöydässä.

Daisy Ridley kasvoi

Ison elokuvasarjan keulakuvana oleminen on tuonut myös voimaa.

– Osittain kyse on siitä, että ympärilläni on huippujengi. Usein ihmiset kaipaavat ihan vain sitä, että muut taputtavat töiden jälkeen olalle ja sanovat, että hyvin meni. Tai sitä, että kun minulta kysytään jotain, he jäävät myös kuuntelemaan vastaustani, Ridley kuvailee.

Kolmatta elokuvaa tehdessä Ridley ehti tutustua paremmin ohjaaja Abramsiin. Häntä pidetään tällä hetkellä Hollywoodin kultasormena, ohjaaja Steven Spielbergin manttelinperijänä.

Tuottajana Abramsin näpit ovat olleet mukana muun muassa tv-sarjoissa Lost, Alias, Fringe – rajamailla, 11.22.63, Kohde, Westworld sekä Castle Rock.

Ohjaajana Abrams on tehnyt myös Tom Cruisen toimintaseikkailusarjaa Mission: Impossible (sarjan kolmas osa vuonna 2006) sekä kaksi Star Trek -seikkailua (2009 & 2013).

Ridley kutsuu häntä joko J.J.:ksi tai Johniksi.

– Vaikka J.J. on tosi menestynyt, hänellä on silti ollut aikaa kuunnella minunkin ajatuksiani.

Myös näyttelijäkollegat ovat tukeneet, kun sille on ollut tarvetta.

– Ilman heitä tai muuta tiimiä tämä olisi ollut todella vaikeaa, varsinkin kun olin ensimmäistä elokuvaa tehdessäni niin nuori. Nyt oloni on paljon itsevarmempi kuin silloin, Ridley kiittää.

Kaksikon yhteistyö jatkuu myös tulevina vuosina, sillä Ridley on lupautunut kahteen Abramsin tuottamaan elokuvaan. Fantasiadraamassa Kolma hänen on määrä näytellä naista, joka saa uuden mahdollisuuden ensimmäisen rakastettunsa kanssa. A Woman of No Importance taas kertoo brittivakoojasta toisen maailmansodan aikana.

Kuuluisuus on tuonut myös lieveilmiöitä. Vuonna 2006 Ridley päätti sulkea Instagram-tilinsä, kun osa seuraajista ei sulattanut hänen kommenttejaan, joissa hän vastusti aseväkivaltaa.

– Somen jättäminen ei ollut minulle mikään iso juttu. Ketä edes kiinnostaa, mitä olen syönyt aamiaiseksi? Ridley selventää nyt.

– Käyn kyllä välillä katsomassa äitini sometileiltä, mitä kavereilleni kuuluu, Ridley naurahtaa.

Läheiset ystävät ovat silti pysyneet läheisinä. Puolituttujen on ollut vaikeampi suhtautua tähteyteen.

– Ihmiset eivät aina oikein tiedä, miten heidän pitäisi olla seurassani. Siitä on seurannut kiusaantuneita tilanteita.

– Ystäväni häissä tapasin naisen, joka vain jankkasi tutustaan, jolla oli minulle kuulemma jokin viesti. Yritin sanoa, etten halua puhua töistäni nyt. Hän oli suloinen, mutta olisin halunnut jutella hänen kanssaan ihan tavallisista asioista, Ridley huokaa.

Itseään Ridley kuvailee vastuuntuntoiseksi. Juhlimista hän ei edes kaipaa.

– Tykkään olla kotona ja juoda teetä. En juo alkoholia hirveästi enkä käytä huumeita, Ridley summaa.

– Olen myös hyvin tietoinen siitä, että en ole Rey, ja yritän tehdä sen selväksi myös muille. Rey on se, joka pelastaa galaksin – ja minä itse taas en tee oikeastaan mitään! Ridley hörähtää.

Star Wars: The Rise of Skywalker, ensi-ilta elokuvateattereissa keskiviikkona 18.12.