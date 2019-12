Tiedemiesten ihmiskoe varasti identtisiltä kaksosilta ja kolmosilta yhteiset vuodet – järkyttävä lopputulos

Amerikassa joukko tiedemiehiä teki 1960-luvulla vähintäänkin kyseenalaisen ja epäeettisen tieteellisen kokeilun identtisillä kaksosilla, jotka löyhän taustatiedon ja perustelun valossa erotettiin toisistaan jo vauvoina. Tarkoituksena oli tutkia, millä tavoin luonto ja toisaalta kasvatus ilmentyisivät eri perheissä kasvavissa kaksoslapsissa.

Mielenkiintoisessa ja koskettavassa dokumentissa nähdään tutkimuksen kritisoijia, tutkittavana olleita sekä heidän läheisiään ja tarkastellaan traumaattisia ja osin traagisiakin seurauksia, joita salassa pidetty ihmiskoe jätti jälkeensä. Äänitallenteiden kautta kuullaan myös itse tutkijoita.

Tutkimukseen vastoin tietoaan ja tahtoaan joutuneet kertovat, kuinka heistä on aina tuntunut, kuin jotakin puuttuisi, ja kuinka he lopulta toisensa löydettyään ovat kokeneet, kuin olisivat tunteneet koko elämänsä.

Tutkimustuloksia ei koskaan julkaistu, mikä saa koko tiedekokeilun tuntumaan entistäkin törkeämmältä ja turhemmalta. Edes adoptiovanhemmille ei kerrottu totuutta, ja kun vuosia myöhemmin osa erossa kasvaneista sai tietää toisistaan, oli tieto paitsi yllätys myös järkytys, joka synnytti surun menetetyistä yhteisistä vuosista.

Dokumentissa käydään läpi myös toisensa 19 vuoden erossa olon jälkeen löytäneiden kolmosten – Eddyn, Robertin ja Davidin - tarina. Ensin kaksi heistä löysi toisensa sattuman kautta, kun Robert kirjautui New Yorkissa collegeen, jossa välittömästi tuntui kuin kaikki olisivat jo tunteneet hänet.

– Ihmiset tervehtivät minua kuin olisin ollut heidän vanha ystävänsä, enkä tiennyt ollenkaan mistä oli kysymys, Robert kertoo Prisma: Kaksoskokeiden seuraukset -ohjelmassa.

Tuttavallisuudelle löytyi kuitenkin selitys. Ihmiset olivat sekoittaneet Robertin hänen veljeensä Eddyyn, joka oli sattumalta käynyt samaa collegea. Lopulta ystävät keksivät yhteyden ja näin Eddy ja Robert löysivät toisensa.

Kohtaamisessa tuntui kuin olisi katsonut itseään peilistä. He luulivat olevansa kaksosia, kunnes David näki heidän kuvansa lehdessä.

– Ystäväni tuli luokseni sanomalehden kanssa, jossa oli kuva kahdesta minusta. Siinä ei ollut syntymäpäiviä, eikä sairaalatietoja, mutta siltikin se oli tuskallisen ilmeistä. Se oli niin epätodellista, etten melkein ollut uskoa sitä, David, yksi kolmosista, muistelee.

Kolmosista tuli mediasensaatio ja dokumentissa nähdäänkin otoksia heidän vierailustaan televisio-ohjelmassa, jossa juontaja Tom Brokaw käy läpi heidän yhtäläisyyksiään.

– Te kaikki poltatte samaa merkkiä? Olitte kaikki painijoita yhteen aikaan? Ja teistä kaikista tuntuu, kuin olisitte tunteneet toisenne 19 vuoden ajan, vaikka ette olekaan…?

– Kyllä, juuri näin, kolmoset nyökyttelevät.

Brokaw ihmettelee, kuinka tämä on mahdollista.

– Se on tunne. Me tunnemme sen, kolmoset kertovat.

– Olemme kaikki samanlaisia. Meidän persoonallisuutemme ovat samanlaisia, meidän eleemme ovat samanlaisia. Me aina puhumme samaan aikaan.

– Kyse ei ollut energiasta, vaan synergiasta, kuvailee David vuosia myöhemmin.

Kolmosista tätä kokemusta muistelemassa nähdään itse dokumentissa kuitenkin vain Robert ja David, sillä yksi veljeksistä, Eddy, päätyi lopulta läheistensä suureksi järkytykseksi itsemurhaan.

– Luulen, että vaikka hän kuinka rakasti veljiään, hänen oli vaikeaa päästää irti niistä varastetuista kahdeksastatoista vuodesta, jotka he menettivät, Eddyn vaimo Brenda muistelee liikuttuneena.

– Uskon, että juuri se tuhosi hänet. Uskon, että hän traumatisoitui. En usko, että hän sai koskaan rauhaa asian kanssa.

Eddyn vaimo painottaa myös, kuinka kaksostutkimus ei vaikuttanut pelkästään tutkittuihin lapsiin, vaan myös kaikkiin niihin ihmisiin, jotka olivat mukana koelasten elämässä. Eddy ei myöskään ollut tutkituista lapsista ainoa, joka lopulta päätyi itsemurhaan.

Dokumentissa esiteltävä, jyrkkää kritiikkiä osakseen saava tutkimus oli ainutlaatuinen monellakin tapaa. Ensinnäkin, koska siinä kaksoset erotettiin toisistaan tarkoituksella. Toisekseen, koska ihmisiä ei koskaan tulisi tutkia, ilman että he tietäisivät siitä. Perheillä New Yorkissa ei ollut minkäänlaista tietoa kaksostutkimuksesta.

Totuuden sijasta heille annettiin väärää tietoa, jonka mukaan kyseessä olisi lapsen kehitystutkimus. Kun nämä lapset sitten kasvoivat, jotkut heistä tapasivat, ja näin salattu tutkimus lopulta paljastui.

Pitkin dokumenttia kuullaan myös harvinaisia äänitallenteita, joissa kaksostutkimuksen alullepanijat Viola Bernard ja Peter Neubauer kommentoivat tutkimustaan, jonka tuloksia ei koskaan julkaistu.

– Kaikista ihmissuhteista epätavallisin ja harvinaisin on identtisten kaksosten suhde. Siinä toinen on kuin klooni, replikantti sinusta, eräs dokumentissa esiintyvistä pohtii.

– Se on kallisarvoista. Ihmiset, jotka ovat kaksosia puhuvat siitä, kuinka mikään muu ei ole senkaltaista. Jos on totta, että kaksossuhde on kenties luonnon läheisin ihmissuhde ja että kaksonen on emotionaalisesti läheisempi oman kaksosensa kanssa kuin kenenkään muun, jonka hän elämänsä aikana kohtaa, niin mitä sitten, jos tämä suhde viedään tältä henkilöltä? Menetyksen vaikutus on arvaamaton. En tiedä mikä muu tieteissä olisi poliittisempaa kuin kaksostutkimus.

– Minua häiritsee, että he tekivät näin, eikä siitä edes seurannut yhtään mitään eivätkä he edes koskaan käyttäneet keräämiänsä tietoja, Doug, yksi tutkituista, pohdiskelee.

– Miten koko tutkimus auttoi kenenkään elämää? Ei mitenkään.

Prisma: Kaksoskokeiden seuraukset

18.12. TV1 klo 19.00