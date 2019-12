HBO:n supersuositussa fantasiasarjassa puhutaan selvää suomea Pasi Remsun ansiosta – rovaniemeläinen raksamies sai roolin puhelimella kuvatun klipin perusteella

Pasi Remsu nähdään HBO:n His Dark Materials -sarjassa. Näyttelemisen lisäksi Remsua on työllistänyt toinenkin ammatti: hän rakentaa Lontooseen saunoja.

Tämän syksyn HBO-kanavan isossa satsauksessa, fantasiaseikkailusarjassa His Dark Materials, on jo kuultu myös suomea.

Joulukuun alussa ilmestyi viides jakso, jossa mystinen samojedimetsästäjä kantaa nuoren Lyra-tytön (Dafne Keen) sisään tutkimusasemalle. Tohtori Cooper (Lia Williams) tekee siellä lapsilla julmia kokeita. Sananvaihto käydään selvällä suomen kielellä.

Se on samojedimetsästäjää näyttelevän, Rovaniemeltä kotoisin olevan Pasi Remsun ansiota.

– Ensin sarjan ohjaaja sanoi, että muuten hyvä idea, mutta eihän tuo vastanäyttelijä puhu suomea. Sanoin, että minä opetan, Remsu kertoo.

Hän nauhoitti vuorosanat Williamsia varten tavuittain puhelimellaan. Brittinäyttelijä lausuu ne vahvasti murtaen.

– Se sopii ihan hyvin, ihan niin kuin se olisi Ruotsin Lapista, Remsu myhäilee.

Pasi Remsu

Cooperia näyttelevä Williams on 55-vuotias brittinäyttelijä, jonka suomalaiset tuntevat muun muassa Wallis Simpsonin roolista The Crown -sarjan ensimmäiseltä ja toiselta kaudelta.

Mutta kuka on Pasi Remsu?

Pitkä matka kohti HBO:n suursarjaa alkoi oikeastaan jo pikkupoikana. Remsu ilmoitti äidilleen 7-vuotiaana, että hänestä tulee A-listan näyttelijä.

– Elämässähän saa sen, mitä haluaa. Täytyy vain olla tosi varovainen, mitä maailmalta pyytää, Remsu huomauttaa.

– Kai jos olisin pyytänyt, että pääsisin kaupunginteatteriin, ei olisi tarvinnut kyntää niin paljon. Kaikki eletty elämä auttoi kuitenkin pääsemään Lontoossa näyttelijäkouluun.

James McAvoy näyttelee sarjassa Lyraa suojelevaa lordi Asrielia.

Aiempia pikkurooleja Remsu on tehnyt muun muassa kahvilan asiakkaana Salatuissa elämissä ja liikemiehenä Jurassic World: Kaatunut valtakunta -seikkailun (2018) huutokauppakohtauksessa.

1990-luvun alussa Remsu haki Suomessakin teatterikouluun. 16-vuotias nuorimies oli käsketty elämään ensin elämää. Remsu sanoo ottaneensa neuvon tosissaan: hän lähti maailmalle 24 vuodeksi.

– Näin sen aikana pohjat ja huiput. Sain kaiken ja menetin kaiken. Skaala elämästä oli niin kova, että pystyn samastumaan jokaiseen, kodittomasta miljonääriin.

Matkat veivät hänet muun muassa Thaimaahan, Kanariansaarille ja Etelä-Amerikkaan. Näyttelijäopinnot Lontoossa alkoivat vasta tällä vuosikymmenellä nelikymppisenä. Remsu opiskeli täyspäiväisesti kahden vuoden ajan, oman arvionsa mukaan noin 60 tuntia viikossa.

Teatteritaustan puuttumisen korvasi vahva ”striittipohja” eli käytännön kokemus.

His Dark Materials -sarjan pääosaa Lyraa näyttelee Dafne Keen.

Syyskuussa 2018 Remsu oli Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin takia Helsingissä, kun agentti pyysi häntä lukemaan heti sähköpostinsa. Lupaava rooli oli löytynyt, mutta koe-esiintymisvideolla oli kiire. Se piti tehdä heti.

– Vuorosanoja tuli kolme sivua. Meidän oli tarkoitus lähteä illalliselle, mutta sanoin kaverilleni, että tehdäänkin tämä ensin.

Hotellin respa printtasi vuorosanat paperille. Videokamerana toimi puhelin, ja Remsu teippasi paperit tuoliin kameran alle.

– Toinen otos näytti hyvältä, ja pistin se eteenpäin. Illallisella tuli morkkis, että olisiko pitänyt keskittyä koe-esiintymiseen enemmän. Seuraavalla viikolla tuli viesti, että olin päässyt sillä videolla jatkoon, Remsu hämmästelee.

Myöhemmin hän kysyi His Dark Materials -sarjan ohjaajalta, mikä videolla oli tehnyt vaikutuksen.

– Hän sanoi, että olin ollut minä, oma itseni. Monesti on liikaa aikaa miettiä ja viilata. Nyt ympärillä oli niin paljon häslinkiä, että vain tein sen.

HBO:n ja BBC:n tuottaman sarjan kuvaukset olivat Cardiffiin rakennetussa studiossa Walesissa. Samojedimetsästäjän rooliin samastuminen oli helppoa.

– Minulla on ollut tuollaiset ryysyt itsellänikin, kun olen painellut kotona metsässä!

Philip Pullmanin nuortenkirjoihin perustuvassa sarjassa on Remsun lisäksi muitakin Suomi-viittauksia: esimerkiksi sarjan noitahahmon nimi on Serafina Pekkala. Sarjassa häntä näyttelee brittiläinen Ruta Gedmintas. Myös revontuliin ja Lapin kuninkaaseen viitataan.

His Dark Materials -sarjan pääosaa Lyraa näyttelee Dafne Keen.

Viime vuosina Remsulla on ollut tekeillä ohjaaja Mika Eirtovaaran, näyttelijä Juha Pihasen ja näytelmäkirjailija Simon Corblen kanssa Lappi-aiheinen näytelmä, jonka piti alkujaan saada ensi-iltansa Lontoon teatterilavalla.

– Tuottajatahot Yhdysvalloissa ja Kiinassa ovat kiinnostuneet siitä, mutta he halusivat tarinasta leffan.

Nyt tähtäimessä ovat uuden käsikirjoitusversion kera ensi kevään Berliinin elokuvajuhlat, joilta on tarkoitus etsiä lisää yhteistyökumppaneita. Nykysuunnitelmien mukaan elokuva kuvattaisiin sekä Britanniassa että Suomen Lapissa.

Näyttelemisen lisäksi Remsua on työllistänyt toinenkin ammatti: hän rakentaa Lontooseen saunoja. Loppuvuodesta työn alla on ollut sauna 310 metriä korkean ja 95-kerroksisen The Shard -pilvenpiirtäjän 52. kerrokseen.

– Samalla olen kuvannut tv-sarjaa siitä, mitä saunominen on.

– Yhdellä hetkellä olen ollut raksavaatteissa piikkaamassa ja sen jälkeen puku päällä kättelemässä ihmisiä. Se pitää maadotettuna ja jalat maassa.

His Dark Materials -sarjaa esittää Suomessa HBO Nordic.