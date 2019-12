Arja Korisevan ele saa Heli Palsanmäen kyyneliin

Joulun tunnelma johdattaa huutokauppakeisarit Aki ja Heli Palsanmäen nostalgiamatkalle. Markku päätyy hauskassa joulujaksossa metsän vangiksi.

Kilisee kilisee kirstussa, kuten Akilla aina, myös jouluna! Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki nähdään joulun alla elementissään tinkimässä raudanlujana, mutta myös muistamassa joulutunnelman tärkeyden.

Huutokauppakeisarin joulujaksossa Hirvaskankaalla herkistytään. Heli Palsanmäki on innoissaan suurista, puhallettavista pihakoristeista, joista Aki taas ei piittaa laisinkaan. Apumies Markku Saukko toimii erotuomarina, kunnes päättää totella Akin käskyä. Oliko kyseessä Akin vitsi vai ei, se jää arvoitukseksi, mutta kaikesta huolimatta Markku ryhtyy luomaan puusta oikeaa joulun tunnelmaesinettä. Kuinka paljon huutokaupassa ollaan valmiita maksamaan muutaman minuutin taiteilutyöstä?

Pitkin jouluista viikkoa kerätään jälleen muutakin mielenkiintoista myytävää huutokauppaan. Aki ja Heli vierailevat Uuraisten koulukeskuksessa, jossa Aki kokee nostalgiaa – kyseessä on hänen vanha koulunsa. Seitsemäs luokka on kerännyt näyttävän kokoelman, jonka osana on kiehtovaa koulun vanhaa opetusvälineistöä. Mutta malttaako Aki antaa oppilaille joulumielen?

Omat joulupainotteiset aarteensa kuljettaa näytille myös vanha tuttu Erkki Kauppinen. ”Etupenkin Erkki” joutuu perinteisen kovaan tinkaamismiskisaan Akin kanssa. Onnistuneiden kauppojen jälkeen on hyvä mieli lähteä Markun kera kuusenkaatoon – vai onko? Reissussa äidytään kertaamaan lapsuuden joululahjoja nuotiokahvin äärelle.

Joulujaksossa nautitaan joulun taiasta täysin rinnoin.

”Pitäskö meidän oikiasti lähteä se kuusi hakkee?”

Nuotiokahveista innostuvat miekkoset unohtuvat kuuman pannun äärelle ja uhkaa jo tulla pimeä ennen kuin koko kuusta on edes muistettu.

Herkkää joulutunnelmaa vaalitaan hienosti myös Toivakassa. Aki ja Heli astuvat Arja Korisevan kotiin ja saavat näytille oikean muistojen sikermän. Arja on kerännyt joukon henkilökohtaisesti tärkeitä esineitään huutokauppaan.

Kuinka yleisöä kiinnostavat kimalteleva esiintymisasu, ensilevy nimmareilla tai Paula Koivuniemelle kuuluneet, keikalle lainatut korkkarit?

”Ekstrana se, että näissä on mun ja Paulan hiki!”

Erkki ja Markku ovat unohtaa tehtävänsä eli hakea joulukuusen.

Arjan kotona koetaan jakson jouluisin hetki, joka saa Helin kaivamaan taskuaan. Ensin itkettää Arjan antama tossulahja, sitten toinen, oikein erityisen spesiaali lahja.

”Tarvitaanko nessuja taas?”

Kyllä tarvitaan, sillä Arja tietää, mistä naruista vetämällä joulurauha laskeutuu.

Perjantaihuutokaupassa koetaan lopulta monenlaisia käänteitä, ja Aki sekä äimistyy, pettyy ja ilahtuu. Tavataanpa jaksossa eräs vanha kunnon valkopartakin.

Hirvaskangas hiljenee riisipuuron äärelle, ja leppoisa joulumieli on lopullisesti saavutettu.

Huutokauppakeisarin joulu

Tiistaina Nelonen klo 21.00