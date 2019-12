Selviytyjät Suomi -voittaja on Kai Fagerlund – kisa ratkesi täpärästi tiukan roastin jälkeen: ”Sä olit häikäilemätön. Pakko arvostaa”

Selviytyjät Suomi -finaali ratkesi sunnuntai-iltana huippujännittävän äänestyksen jälkeen. Voiton vei 27-vuotias Kai Fagerlund, joka napsi runsaasti voittoja myös kilpailun edetessä.

Selviytyjät Suomi -ohjelma huipentui sunnuntai-iltana finaaliin. Voiton ja 30 000 euron palkintopotin vei 27-vuotias Kai Fagerlund tiukan äänestyksen jälkeen. Hänellä oli vastassaan 25-vuotias Viivi Vaattovaara, joka hävisi kilpailun vain yhden äänen erolla.

Ennen heimoneuvoston ratkaisevaa äänestystä käydyssä finaalikilpailussa voittoa tavoitteli kiivaasti myös 24-vuotias Nora Kuitunen. Kilpailun voittanut Viivi valitsi kuitenkin kanssaan finaaliäänestykseen Kain. Kaksikko oli jo aiemmin sopinut, että mikäli he pääsevät valitsemaan, he valitsevat toisensa finaaliäänestykseen.

Koko finaalikolmikko oli pitänyt tiiviisti yhtä kilpailun alkumetreiltä lähtien: tiivis liitto muodostui jo kilpailun ensimmäisinä päivinä. Viivi ja Nora olivat matkan edetessä luonnehtineet välejensä syventyneen jopa tosiystävyydeksi.

Kai pokkasi voittonsa myötä myös 30 000 euron rahapalkinnon.

Viimeisessä heimoneuvostossa tuomariston tentatessa finaalikaksikkoa tunnelma kääntyi kuitenkin paikoin todella kireäksi.

Esiin nousi toistuvasti se, onko Nora ollut Viiville pelkkä pelinappula. Kun tuli Noran vuoro esittää kysymyksensä Viiville ja Kaille, hän totesi itsekin tulleensa siihen tulokseen, että oli pelinappula.

– Sitähän mä olen todellakin ollut molemmille teille. Jos olisin tiennyt, että teillä on noin tiivis sopimus, en olisi koskaan pelannut teille. Mä en olisi koskaan sopinut minkäänlaista liittoa. Mulla on todella kusetettu olo, Nora latasi Viiville viitaten Viivin ja Kain sopimukseen siitä, että he valitsevat toisensa finaaliin.

Pelinappulaksi itsensä kokenut Nora (keskellä) antoi viimeisessä heimoneuvostossa tiukkaa palautetta Kaille ja Viiville.

Nora ilmoitti kuitenkin vielä Kaille, ettei sopimus hänen näkemyksensä mukaan ollut syy, jonka takia Viivi valitsi miehen finaaliin.

– Kai, Viivihän tiesi, että sä oot ihan kusessa siinä penkissä. Viivi oli sitä mieltä, että tuomaristo ei tule todellakaan antamaan Kaille niin paljon ääniä kun hän itse tulee saamaan. Eli Viivihän meni siitä, mistä aita on matalin, ei minkään sopimuksen mukaan.

Myös itseään pehmonalleksi luonnehtinut Kai sai niskaansa täyslaidallisen kritiikkiä heimoneuvostossa. Moni tuomaristossa syytti miestä epäaidoksi ja hän sai kritiikkiä myös siitä, että hänen vastauksensa heimoneuvostossa ovat olleet viikosta toiseen ”käsittämätöntä liibalaabaa”.

– Sä et ole sympaattinen karhueläin vaan egoistinen teeskentelijä, puuskahti Kain, Viivin ja Noran kanssa liitossa ollut Kasperi Kauppinen, jonka pudotuksessa Kailla oli keskeinen rooli.

Viivi Vaattovaara joutui tyytymään kakkossijaan tiukan äänestyksen jälkeen.

Voittajaa saatiin jännittää siihen asti, kun uurnasta nostettiin viimeinen ääni, joka ratkaisi voiton Kaille lukemin 5–4. Vaikka mies oli loistanut kisan edetessä useissa etenkin kovaa fyysistä kuntoa vaativissa tehtävissä, tuli voitto hänelle yllätyksenä heimoneuvoston tylyn grillauksen jälkeen.

– Aivan epätodelliselta tuntuu tällä hetkellä. Tuon roastauksen jälkeen en ajatellut sekuntiakaan, että tämä plakaatti olisi kädessä, Kai hämmästeli.

– En missään nimessä ole halunnut kenellekään mitään pahaa tai olla mitenkään ylenmalkainen tai itsekäs tai millään muullakaan tavalla paskiainen. Tuntui helvetin pahalta suoraan sanottuna, mutta en kai mä ihan kaikkea ole voinut pieleen tehdä, hän nauroi.

27-vuotias Fagerlund asuu Vantaalla ja työskentelee myyntipäällikkönä.

Myös lempinimen Tarzan saanut Kai napsi Selviytyjissä lukuisia voittoja sekä palkinto- että koskemattomuuskilpailuissa.

Viivin vetoaminen sopimukseen Kain kanssa nousi esiin myös äänestystilanteessa, kun tuomariston jäsenet perustelivat äänestyspäätöksiään.

– Olisin toivonut, että Viivi olisi pystynyt myöntämään sen, että valitsi Kain finaaliin sen takia, että häntä vastaan on paremmat mahdollisuudet, perusteli Kaille äänensä antanut Sohvaperunoista tuttu Juhani Koskinen päätöstään.

– Sä olit häikäilemätön. Pakko arvostaa, kehui niin ikään Kaille äänensä antanut vuoden 2011 Miss Suomi Sara Sieppi.

Nora sen sijaan antoi lopulta tiukoista lausunnoistaan huolimatta käytössään olleet kaksi ääntä Viiville.

– Sä et olis suonut mulle sitä voittoa, mutta mä suon sen sulle, hän sanoi hymyillen.