Kommentti: Selviytyjät Suomi -finaalista tuli todella kutkuttava – voiko katalin peluri viedä voiton?

Onko todellinen Selviytyjät Suomi -kisan voittaja kovin ja katalin peluri vai se, joka tulee kaikkien kanssa toimeen, mutta ei tee mitään peliliikkeitä? kysyy Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

Tämän syksyn Selviytyjät Suomi -kausi on ollut ehkä kutkuttavin ikinä, mutta kaikeksi harmiksi sen katsojamäärät ovat jääneet keväällä nähtyä kautta selvästi alhaisemmiksi, koska ohjelma on taistellut katsojista Suomen suosituimman tv-ohjelman, Tanssii tähtien kanssa -kisan kanssa.

On suuri harmi, että juuri tämä ohjelma laitettiin kisaamaan niin vahvaa ohjelmaa vastaan, sillä moni katsojista on juuri sitä kohderyhmää, joka joutuu valitsemaan kahden hyvän ohjelman välillä.

Mutta jopa niille, joille ohjelma on jäänyt vähemmälle seurannalle, tarjoutuu vielä tänään sunnuntaina mahdollisuus nähdä kaksituntinen finaali, josta ei takuulla jännitystä puutu.

Jäljellä on siis neljä kisaajaa, joista Miss Suomi -finaalissakin nähty lääketieteen opiskelija Viivi Vaattovaara, 25, selvitti jo viime jaksossa tiensä finaaliin.

Viivi Vaattovaara on kisan ensimmäinen finalisti.

Se oli sinänsä varsin tervetullut vaihtoehto, koska samalla se tarkoitti sitä, että kaikkien käärmeiden isä ja äiti, myyntipäällikkö Kai Fagerlund, 27, ei saanut järkättyä itseään ainakaan suoraan finaaliin.

Muut jäljellä olevat kisaajat ovat alkuperäisestä julkkisjoukkueesta ainoana neljän joukkoon selvinnyt ex-keihäänheittäjä ja poliisi Taina Ojaniemi (o.s. Uppa), 42, ja tavisjoukkueessa kisannut palvelumestari Nora Kuitunen, 25.

Finaalipäivänä kisassa ovat mukana Kai, Nora, Viivi ja Taina.

Kerrataanpa hieman, mitä tähän mennessä on tapahtunut, jotta juonikuviot olisivat mahdollisimman epäselvät.

Viivi ja Kai liittoutuivat melko nopeasti jo ihan kisan alkuvaiheessa tavisjoukkueessa ja ovat pitäneet siitä saakka yhtä.

Sittemmin Viivi on tosin ymmärtänyt, että äärimmäisen kilpailuhenkinen Kai on pelannut samaan aikaan myös monen muun kanssa päästäkseen finaaliin.

Kai oli viemässä jopa Juhani Koskista kanssaan finaaliin, koska arveli, ettei pärjäisi Viiviä vastaan viimeisessä heimoneuvostossa.

Siinä Kai todennäköisesti oli oikeassa, sillä on lähes varmaa, ettei Kai voi voittaa tätä kisaa, koska kaikki muut jäljellä olevat kisaajat ovat heimoneuvoston edessä pidetympiä kuin Kai.

Kai Fagerlund ei ole kovin hyvässä huudossa heimoneuvostossa.. vai onko?

Tosin tuntuu siltä, että Kai ei itse sitä vielä tajua. Enkelimäisen kiiltokuvan itsestään päällisin puolin antanut Kai ei tiedä, mitä muut tietävät: että hän on saaren kovin peluri.

Aluksi todella sympaattiselta vaikuttanut Kai on paljastunut sudeksi lampaan vaatteissa, mutta eivät muutkaan puhtain paperein kisasta selviä.

Esimerkiksi Viivi savusti kisasta härskisti ulos Sara Siepin, koska koki Saran olevan katala juonittelija.

Kisan alkutaival käytiin julkkisten ja tavisten kesken. Julkkisjoukkueen jäsenet tippuivat vuoron perään, koska unohtivat juonittelun ja keskinäiset liittoumat.

Tosiasiassa Sara vain sanoi ääneen sen, mitä pitikin sanoa: että Viivi ja Kai ovat saaren kovimmat pelaajat ja kaikki tanssivat heidän pillinsä mukaan. Sara vain teki näkyväksi sen, mitä Viivi ei halunnut muiden näkevän.

Kieroilullaan muut suututtanut Sara Sieppi sai lähtöpassit Selviytyjistä – laukoo suorat sanat kilpakumppanien taktikoinnista: ”He eivät tajua...”

Tuossa vaiheessa kisaa Viivi tuntui todella ärsyttävältä pelaajalta, samoin kuin hänen liittolaisensa Nora, jotka tuntuivat olevan täysin sinisilmäisiä Kaita kohtaan.

Sara Sieppi yritti saada muut kanssakilpailijat äänestämään Kaita ja Viiviä ulos.

Katsojana ihmettelin monia heidän ratkaisujaan, joista yksi oli vasta 21-vuotiaan Kasperi Kauppisen tiputtaminen kisasta. Kasperi kun kuitenkin tajusi, mitä Kai puuhaili.

Kisan kuopus passitettiin kotiin Selviytyjistä – latasi kameroille täyslaidallisen ennakkosuosikista: ”Kukaan ei halua, että hän voittaa”

Samoin hämmästelin Tainan jatkuvaa hyörimistä ja pyörimistä: että miten hän ei kerta kaikkiaan osaa pelata tätä peliä yhtään ja miten hän antaa viedä itseään ja muita julkkisliittolaisiaan kuin litran mittaa.

Katsojan näkökulmasta niin liika pelaaminen kuin toisaalta pelaamattomuus alkoi ärsyttää.

Mutta loppujen lopuksi kaikkien ratkaisut näyttävät toimineen, koska juuri nämä neljä ovat selvinneet kaikkien rankkojen tehtävien ja juonittelujen keskeltä loppunelikkoon.

Nora Kuitunen (vas.) on ylittänyt itsensä ja monet fyysiset esteet jo moninkertaisesti alkuperäiseen kuntoonsa nähden.

Samalla monista ihmisistä on paljastunut uusia, paljon inhimillisempiä puolia.

Viivi ja Nora ovat ystävystyneet, ja viime jaksossa Nora jopa paljasti koskettavan lapsuustarinansa lastenkodista.

Jossain vaiheessa kisaa ajattelin, että toivottavasti ainakaan Nora ei voita. Nyt taas ajattelen, että voittaisipa Nora.

Hän on totisesti todellinen selviytyjä, sillä hän on joukon heikkokuntoisin, ja silti jaksanut käsittämättömän ihailtavasti kaikki kisan rankat tehtävät.

Näin ne tunteet ja mielipiteet vaihtelevat niin saarella kuin kotikatsomossakin.

Tästä se kaikki alkoi lähes viisi viikkoa aiemmin.

Kyseessä on mahdottoman haastava psykologinen peli, jota on helppo pelata kotisohvalta käsin, mutta varmasti aivan mahdotonta pelata autiolla saarella, jossa nälkä kurnii vatsassa ja aurinko porottaa kuumana taivaalla.

Katsojilla on myös paljon enemmän informaatiota käytettävissä siitä, millaisia kisaajat ovat oikeasti. Kisaajat kun paljastavat aikeensa ja mietteensä tv-kameroille, mutta eivät useinkaan toisilleen.

Siksi on niin helppo arvioida ja neuvoa tv-ruudun välityksellä, miten kunkin henkilön kannattaisi toimia.

Eikä sekään auta, että kisaajat luulevat tietävänsä, miten saarella kannattaa toimia.

Tällä kaudella ainakin Anu Toikka ja Kasperi olivat opetelleet ennalta kaikki mahdolliset temput ja katsoneet kansainväliset tuotantokaudet, eikä sekään toiminut loppuun saakka.

Sinisessä t-paidassa kisannut Anu oli katsonut kaikki kaudet ennakkoon.

Moni asia kun on kiinni myös puhtaasta tuurista ja kemioista.

Millä perusteella neljällä jäljellä olevasta kilpailijasta sitten pitäisi valita se, kuka on paras selviytyjä?

Saako voittaja olla se kaikkein katalin peluri, koska ilman pelaamista kisassa on melko mahdotonta edetä – etenkään, jos on fyysisesti vahva uhka, joka äänestetään helposti pois?

Esimerkiksi Kai on tavallaan tehnyt juuri sitä, mitä todellinen selviytyjä tekee: hän on ylittänyt kaikki esteet, jotka hänen tielleen on asetettu.

Hän on kisan fyysisesti ja psyykkisesti vahvin kisaaja, ja silti mukana aivan loppuun saakka. Se on jo saavutus sinänsä.

Mutta olisiko Kai voinut päästä finaalilähetykseen saakka olemalla ihan oikeasti reilu ja mukava kaikille? Näinhän esimerkiksi Tainalle kävi.

Taina Ojaniemi (o.s. Uppa) on päässyt finaalilähetykseen olemalla kaikille mukava.

Onko paras selviytyjä paras peluri vai se, joka on kaikille jatkuvasti kiva ja tulee kaikkien kanssa toimeen, mutta ei tee juuri minkäänlaisia peliliikkeitä, vaan lähinnä hengailee mukana?

Tätä asiaa heimoneuvosto joutuu tänä iltana puimaan. 30 000 euron voittaja on nyt heidän käsissään.