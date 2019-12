Sanomalehti uhkaa haastaa Clint Eastwoodin oikeuteen – taustalla uutuuselokuvan kohtaus, jossa vihjataan toimittajan seksisuhteesta

Deadline-lehti kertoo, että Clint Eastwoodin uutuuselokuvaa uhkaa oikeuskanne.

Deadline-lehden mukaan yhdysvaltalainen sanomalehti uhkaa haastaa elokuvaohjaaja Clint Eastwoodin ja tuotantoyhtiö Warner Brosin oikeuteen. Lehden mukaan syynä on Eastwoodin uutuuselokuva Richard Jewell ja eräs siinä nähtävä kohtaus.

Perjantaina Yhdysvalloissa ensi-iltansa saava elokuva kertoo Richard Jewell -nimisestä vartijasta, joka löysi pommin Atlantasta vuoden 1996 kesäolympialaisten aikaan ja josta tuli virheellisesti tapauksen pääepäilty.

Elokuva perustuu tositapahtumiin ja kertoo myös sen, miten tieto pommista vuoti The Atlanta Journal-Constitution -lehdelle ja siinä julkaistiin artikkeli asiasta.

Toinen artikkelin kirjoittajista oli toimittaja Kathy Scruggs ja myös hänet nähdään tuoreessa elokuvassa. Scruggsia näyttelee Olivia Wilde.

Deadlinen mukaan eräästä Wilden kohtauksesta on nyt noussut kohu, sillä siinä vihjataan, että toimittaja Scruggs olisi harrastanut seksiä FBI-agentin kanssa saadakseen tältä tietoja juttuunsa.

The Atlanta Journal-Constitution -lehden päätoimittaja Kevin Riley on kiistänyt väitteet seksisuhteesta ja todennut, että elokuva halventaa vuonna 2001 kuolleen Scruggsin muistoa. Koska toimittaja ei pysty enää itse kertomaan versiotaan tapahtumista, haluaa Riley puhdistaa hänen maineensa. Rileyn mukaan Eastwoodin uutuuselokuva mustamaalaa myös Atlanta Journal-Constitution -lehden.

– Richard Jewell -elokuva kuvaa virheellisesti AJC: tä ja sen henkilöstöä poikkeuksellisen holtittomaksi, epäammattimaiseksi ja erittäin sopimattomia raportointimenetelmiä käyttäväksi, asianajajien Eastwoodille osoittamassa seitsensivuisessa asiakirjassa todetaan Deadlinen mukaan.

Lehden vaatimusten mukaan Eastwoodin ja Warner Brosin tulee tiedottaa julkisesti siitä, että elokuvaan on lisätty fiktiota todellisten tapahtumien lisäksi.

– Me vaadimme, että julkaisette välittömästi lausunnon, jossa todetaan, että osa tapahtumista on kuvitteellisia ja dramatisointia on käytetty elokuvan kerronnassa tapahtumien ja henkilöiden osalta, asiakirjassa vaaditaan.