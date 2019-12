Temptation Islandilta tutun kaksikon välille syttyi raju riita kuvausten päätyttyä – Santeri kaatoi Joskun niskaan täyslaidallisen Instagramissa

Temptation Island Suomi -ohjelmasta tutut Santeri ja Josku ajautuivat riitoihin sosiaalisessa mediassa.

Temptation Island Suomi on edennyt nyt siihen pisteeseen, että pariskunnista kukin on tehnyt päätöksen siitä, pysyvätkö he ohjelman jälkeen yhdessä vai eivät. Viimeisimmällä iltanuotiolla Leevi ja Josku päättivät lähteä Temptation Islandilta kotiin pariskuntana.

Leevi ja Josku päätyivät kuitenkin eroamaan myöhemmin ja hiljattain nähdyssä Temptation Island Suomi Extrassa Josku paljasti juontaja Harri Moisiolle seurustelevansa nykyään sinkkuna ohjelmassa nähdyn Karimin kanssa. Karimin ja Joskun välinen suhde alkoi syventyä jo saarella, mutta varsinainen rakkaus roihahti vasta ohjelman jälkeen.

– Saareltahan Leevin kans yhdessä lähdettiin, mut sit oikeestaan aika pian sen jälkeen sitten päätettiin erota. Tai mä päätin. Karim ei oikein jättänyt rauhaan, Josku kertoi.

– Kyl mulla olis pikkuhiljaa tarkoituksena kosii Joskuu. Ei ihan vielä siis, mutta se on niin ku mun tavoite, totesi puolestaan Karim.

Leevi ja Josku lähtivät Temptation Islandilta pariskuntana, mutta erosivat myöhemmin.

Santeri ja Eve hämmensivät avoimella suhteellaan niin ohjelman katsojia kuin muita saarelaisia.

Joskun entisen poikaystävän Leevin kanssa Temptation Islandilla ystävystynyt Santeri ei kuitenkaan suhtautunut Joskun eropäätökseen kevyesti. Santeri oli mukana ohjelmassa yhdessä tyttöystävänsä Even kanssa. Pariskunnalla on avoin suhde.

Keskiviikkona Santeri vastaili omalla Instagram-tilillään seuraajien esittämiin kysymyksiin. Yhdessä niistä kysyttiin miehen mielipidettä Joskun ja Karimin suhteesta. Vastauksessa Santeri ei säästellyt sanojaan.

– Mä en Karimia henkilökohtaisesti tunne niin en voi ruotia ihmisenä, mutta Josefinista tuli jo siellä saarella kun oltiin niin sellainen kuva, et se on ilkeä, itsekeskeinen ja julkisuutta hakeva ämmä. En pitänyt yhtään hänestä hänen ylimielisen asenteensa vuoksi ja en vieläkään arvosta häntä pätkääkään, Santeri tylytti naista Instagramin Stories-osiossa.

– Huomasin kanssa, että hän on epärehellinen ja selkärangaton tämän lisäksi. Hyvänen aika, olisi sitten eronnut Suomessa Leevistä eikä mennyt tonne hakemaan huomiota. Toki he ovat molemmat vielä nuoria ja toivottavasti kasvavat aikuisiksi, Santeri kirjoitti viitaten Joskuun ja Karimiin.

Myöhemmin Santeri kiirehti kuitenkin pahoittelemaan, että oli nimitellyt Joskua ”ämmäksi” Instagramissa. Joskukaan ei jäänyt sanattomaksi, vaan julkaisi omassa Instagram Stories-päivityksessään vastineen Santerin rajuun tylytykseen.

– Ensinnäkin todella kepäkypsää 26 vuotiaalta mieheltä ruveta haukkumaan ihmistä, ketä ei tunne sen takia, että tuli hänestä huono fiilis. Toiseksi, en eronnut Leevistä Suomessa koska rakastin häntä. Mutta huomaa, että olet kuullut tästä vain toisen ihmisen osapuolen, Joskus kirjoitti.

– Kolmanneksi mä en oo kommentoinut mitään sun ja Even suhteeta. Ilmeisesti et oikein pidä musta, mutta olisit voinut hoitaa asian paljon paremmin. Oisin voinut laittaa mulle viestiä, mutta sen sijaan päätit haukkua mut sun storyssa, tilitti Josku.

Temptation Island Suomen kuudennella tuotantokaudella mukana oli tuttuun tapaan neljä pariskuntaa: Leevi ja Josku, Santeri ja Eve, Väpä ja Mari sekä Viivi ja Lance. Ohjelman juontajana toimi tuttuun tapaan Sami Kuronen, joka grillasi pariskuntia myös viimeisillä iltanuotioilla.

Tällä kaudella useampi pariskunta hairahti houkutukseen. Avoimella suhteellaan hämmentäneet Santeri ja Eve löysivät kukin tahollaan seuraa saaren sinkuista, kun taas Väpä petti kumppaniaan Maria useampaan otteeseen sinkku-Aden kanssa.