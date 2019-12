Hummereita kaikille! Vuodenaika on väärä, mutta Exitin miesnelikko hakee rapunsa omalta diileriltä läpi vuoden. Kokaiinikrapulan voi piilottaa aurinkolasien taakse. Sarja on kerännyt suuryleisön kotimaassaan Norjassa.

Norjalaishitti Exitissä neljästä kolmikymppistä finanssihaita ajattelevat voivansa tehdä mitä vain jahdatessaan tyydytystä elämään.

Kokaiini, prostituoidut ja välillä väkivaltaiseksi ryöstäytyvät juhlat täplittävät elämää Oslon finanssimaailmassa uutuussarjassa Exit.

– Olin tienannut 100 miljoonaa jo ennen kuin täytin 30. Sen jälkeen on ollut hankala löytää haasteita, jotka tuottavat tyydytystä, norjalainen Adam selittää sarjan alussa.

Keskiössä on vastenmielinen miesnelikko Adam (Simon J. Berger), William (Pål Sverre Hagen), Henrik (Tobias Santelmann) ja Jeppe (Jon Øigarden). Poppoo omistaa vaimoiltaan salaa bilekämpän. Jääpalat kilahtelevat trendikkäissä kristallilaseissa ja paljaat pakarat nykivät edestakaisin maksettujen naisten syleilyissä, kun he jahtaavat tyydytystä elämäänsä.

– Elämässäni on yksi tarkoitus, ja se on pitää hauskaa, William toteaa.

Katsojana ei koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu: miehet eivät noudata tavallisen elämän sääntöjä tai kaavoja. He ajattelevat voivansa tehdä mitä vain, lyödä vaikka vastaantulijaa, ja nauraa sitten röyhkeästi päälle. Valehtelu on tässä sarjassa paheista pienin.

Adam (Simon J. Berger) hyvästelee vaimoaan (Agnes Kittelsen).

Kiinnostavan kontrastin sarjaan tuovat nelikon naiset. Aamuisin miehet kuiskaavat heille rakastavansa heitä ennen kuin lähtevät syntien teille. Bileminä ja perheminä keskustelevat keskenään, ja vastakkainasettelu tekee absurdeista lurjakkeista kokonaisia ihmisiä. Kun he nöyryyttävät henkilökuntaa tai prostituoituja, he tekevät sen tunteetta, mutta perheidensä kanssa he osaavat jotakuinkin olla ihmisiä ihmisille.

Työminällä ei yllättäen ole sen kummemmin väliä: rahaa on jo riittämiin, nyt täytyy vain näyttää menestyjältä.

Tyhjyyden teema toistuu, kun vaimot pääsevät ääneen. Myös he kaipaavat sisältöä elämäänsä. Saisiko sitä vauvasta? Naiset esitetään järkevinä, itsenäisinä ja osin surullisina naisina, ei lainkaan rahanahneina öky-, luksus- tai edustusvaimoina.

Järkyttävintä on, että sarja pohjaa todellisuuteen. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Øystein Karlsen haastatteli talouseliittiä ja lähetti käsikirjoituksen neljälle päälähteelle. Hän odotti, että osa tapahtumista olisi heidän mielestään liikaa dramatisoituja, mutta kommentit koskivat vain yksityiskohtia: he muun muassa eivät lennä reittilennoilla vaan ainoastaan yksityiskoneilla.

Näyttelijät kertoivat norjalaiselle VG-lehdelle, että hekin pohtivat välillä, meneekö tämä liian pitkälle.

– Sitten puhuimme eräälle, joka tuntee ympäristön – ja tarinat ovat oikeasti sellaisia ja pahempiakin. Joten eniten minua ei järkytä, että tässä on ripaus totuutta, vaan että todellisuus on pahempaa, Henrikiä näyttelevä Santelmann kertoi lehdelle.

Länsi-Oslon finanssipiireissä raha virtaa, kun päähenkilöt etsivät sisältöä elämäänsä. Onnea setelitukoilla ei saa ostettua, mutta runsain mitoin kokaiinia, urheiluautoja, maisema-asuntoja ja Chanelia vaimoille.

Exit kertoo sliipatusta pintaliitoelämästä, mutta jokin hahmojen tökerössä suorasukaisuudessa ja Norjan valoisissa öissä saa samaistumaan sen elämänmenoon toisella tapaa kuin kertomukset Wall Streetin kokaiinipäistä. Samalla ökyelämän seuraaminen vakuuttaa itse kunkin siitä, ettei Ferrarissa ole yhtään sen mukavampi itkeä kuin Toyotassa.

Sarja keräsi Norjassa syksyllä suuryleisön ja valtavan julkisuuden. Lisää tuotantokausia on tilattu. Lillen Series Mania -tv-festivaaleilla Exit voitti kansainvälisen sarjan. Yle näyttää kaksi jaksoa peräkkäin perjantaisin.

Exit, TV2 klo 21.00 ja Yle Areena