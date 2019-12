Tällaista on Hollywoodissa uraa luovan Jasper Pääkkösen arki: ”Siitä on välillä kaikki glamour kaukana”

Vahvaa kansainvälistä uraa tekevä Jasper Pääkkönen yllättää: tulossa on päärooli Ilkka Remeksen romaaneihin perustuvissa jännityselokuvissa.

Kahden vuoden päästä Jasper Pääkkönen palaa kotimaisen elokuvan tähdeksi.

Jos kaikki menee keskiviikkona julkistettujen suunnitelmien mukaan, valkokankailla seikkailee tuolloin Pääkkösen näyttelemä Max Tanner, erikoisjoukkojen agentti. Pohjana ovat Ilkka Remeksen jännitysromaanit.

Vahvaa kansainvälistä uraa tekevän tähden paluuta suomalaiseen elokuvaan voi pitää isona yllätyksenä. Viime vuosina Pääkköstä on työllistetty laajasti maailmalla: roolia Viikingit-sarjan raakalaismaisena Halvdan Mustana seurasi osa Spike Leen ohjaaman kantaaottavan Blackkklansman-elokuvan (2018) julmana uusnatsina.

Kuvattuna on jo myös Leen Vietnam-elokuva Da 5 Bloods sekä Stephen Kingin romaanista sovitetun tv-sarjan The Dark Tower pilottijakso.

Edellisen kerran Pääkkönen kuvasi elokuvaa Suomessa viisi vuotta sitten. Silloin työn alla oli roiston rooli Vares – Sheriffissä (2015).

– Itselleni oli itsestäänselvää, että jossain vaiheessa palaan Suomeen tekemään elokuvaa. Oli jo aikakin! Pääkkönen avaa päätöksensä taustoja.

Jännäreitä on tekeillä kerralla kaksi: Omerta 6/12 ja Omerta 7/12. Tarinakokonaisuuden pohjana on 2006 ilmestynyt Remeksen romaani 6/12, jonka juonta on hieman muunneltu – päähenkilö Antti Korven nimeä myöten.

Pohjaidea on silti sama kuin kirjassa: serbialaisjoukko iskee tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle eli Linnan juhliin. Panttivankitrillerissä kaapataan Suomen poliittinen eliitti.

Jasper Pääkkönen ja ohjaaja Antti J. Jokinen ovat läheisiä ystäviä vuosien takaa, mutta vasta nyt he tekevät ensimmäistä yhteistä elokuvaansa.

Ensimmäisen elokuvan ensi-illaksi on sovittu syksy 2021. Jatko-osa on päivätty syksyyn 2022. Samalla koko materiaalista työstetään kuusiosaista tv-sarjaa.

Jos ensimmäiset elokuvat menestyvät, ne avaavat tien laajemmalle Omerta-elokuvasarjalle.

Ohjaajana on Antti J. Jokinen, Pääkkösen läheinen ystävä vuosien takaa.

On Jokisen, Remeksen kirjojen ja näyttelijäkollegoiden ansiota, että tarkasti roolivalintojaan punnitseva Pääkkönen otti tehtävän vastaan. Yhteistyöstä kaverukset ovat puhuneet ”ikuisuuden” ajan. Oikeaa juttua vain piti odottaa.

Remeksen kirjakin oli jo tuttu.

– Muistan sitä lukiessani ajatelleeni, miksi tästä ei tehdä elokuvaa. Se on tosi elokuvallisesti kerrottu. Kirjan ilmestymisen aikoihin tarina oli vielä liian iso suomalaisen elokuvan budjeteille.

Kahta Omerta-elokuvaa kuvataan Suomen lisäksi ulkomailla. Tapahtumapaikkoina ovat Helsinki, Moskova, Bryssel ja Minsk, ja kielinä suomi, englanti, ruotsi ja serbia.

Monet kollegoista ovat Pääkköselle tuttuja. Eero Milonoff on ollut kaveri lukioluokalta lähtien. Tommi Korpelan kanssa hän on käynyt usein perhokalastamassa. Peter Franzénin kanssa Pääkkösestä on tullut Pahojen poikien (2003), Leijonasydämen (2013) ja Viikinkien veljesroolien kanssa melkein siviilissäkin veljeksiä.

Max Tannerin päärooli tietää tulevaksi vuodeksi tiukkaa treeniä: aseiden käsittelyä, taisteluharjoituksia ja punttisalia.

Halvdan Mustan rooli Viikingit-tv-sarjassa oli Pääkkösen ensimmäinen kansainvälinen rooli.

Treeniaikaa on, sillä Omertan kuvaukset alkavat vasta vuoden päästä, syksyllä 2020.

Niiden lisäksi Pääkkönen odottaa tällä hetkellä kuumeisesti toistakin isoa asiaa: Amazonin lopullista tuotantopäätöstä tv-sarjan The Dark Tower (suomeksi Musta torni) tekemisestä. Pilottijakso kuvattiin viime toukokuussa ja kesäkuussa Kroatiassa.

– Pilotin budjetti oli valtavan iso, joten lähtökohtaisesti Amazon on hyvin sitoutunut sarjan tekemiseen. Yleinen ilmapiiri työryhmässä on se, että eiköhän se toteudu.

Päänsä hän pitää kuitenkin kylmänä. Tällä alalla kaikki on mahdollista. Jos sarja toteutuu, se tietäisi ensi vuodelle viiden kuukauden työpestiä.

– Nyt odotellaan. Työsopimukseni on velvoittanut pitämään kalenterini tyhjänä. Jos The Dark Tower toteutuu, sen kuvaukset loppuvat ennen Omertan tekoa.

Rooli olisi tärkeä: Stephen Kingin luoman maailman roistohahmo Marten Broadcloak.

– Sain osan suorana tarjouksena ilman koekuvauksia, mikä tuli itsellenikin yllätyksenä. Yleensä tämän kokoluokan rooleista täytyy taistella todella kauan.

Työnäytteenä oli Pääkkösen vaikuttava rooli rasistina Blackkklansmanissa. The Dark Towerin roolittaja on Priscilla John, alan konkari, joka oli nähnyt Pääkkösen aiempia elokuvia Irlannin Kilkennyssä järjestetyllä pienellä Subtitle-elokuvafestivaalilla.

Toistaiseksi suurin rooli Pääkkösellä on ollut rotuerottelukiihkoilija Felixin rooli Spike Leen ohjaamassa Blackkklansman-elokuvassa.

Netflixin tuottaman Spike Leen Vietnam-elokuvan Da 5 Bloods Pääkkönen kuvasi Thaimaassa keväällä juuri ennen The Dark Towerin pilottia.

Roolitarjouksen Lee oli lähettänyt Pääkköselle tekstiviestinä jo joulupäivänä 2018. Yhteistyö pelasi jo Blackkklansmanissa.

Da 5 Bloodsista hän uskaltaa paljastaa tässä vaiheessa yhden asian.

– Kyseessä on sivurooli eli ei ihan niin merkittävä ja tärkeä osa kuin Blackkklansmanissa.

Kuuden viikon kuvauksiin mahtui myös paljon vapaa-aikaa. Pari päivää Pääkkönen käytti amerikkalaisen näyttelijän Jonathan Majorsin kanssa hoitamalla vapaaehtoistöinä eläimiä paikallisessa norsujen turvakodissa.

– Kuvauksissa syntyi tosi tiivis porukka. Asuimme kaikki samassa hotellissa. Ystävystyin osan kanssa, ja pidämme yhteyttä vieläkin.

Elokuvan rooleissa nähdään muun muassa ranskalaistähti Jean Reno ja The Good Fight -sarjasta tuttu Delroy Lindo.

Tästä kaikki alkoi. MTV:n vuonna 1999 alkaneessa suursatsauksessa Salatuissa elämissä Pääkkönen (yläoik.) näytteli Saku Salinia.

Ulkomaankeikkojen välissä Pääkkönen palasi fanien yllätykseksi hetkeksi myös vanhaan Salatut elämät -sarjan rooliinsa – 18 vuoden jälkeen. Pihlajasatu-sarjan kuvaukset kestivät yhden päivän.

– Tuotantoyhtiö oli aina välillä kysynyt, tulisinko takaisin. Pari vuotta sitten päähänpistona ehdotin, että palaan, jos he maksavat tosi paljon ja voin lahjoittaa sen valitsemaani hyväntekeväisyyskohteeseen.

Sarjan 20-vuotisjuhlavuotena Pääkköseltä kysyttiin samaa uudestaan. Ehdot olivat yhä samat.

– Päätin suostua siihen hyväntekeväisyystempauksena. En ikinä olisi harkinnut paluuta rahan vuoksi pelkkänä työkeikkana.

Pääkkönen näyttää Virtavesien hoitoyhdistyksen tuoreen Instagram-postauksen, jossa yhdistys kiittää lahjoituksesta. 8 000 eurolla kunnostettiin koski Vihtijoella.

– Koski kunnostettiin kesällä. Nyt jo ensimmäisenä syksynä erittäin uhanalaiset taimenet ovat löytäneet näille uusille kutusorakoille. Se on tehty Pihlajakadun palkkiolla ja on mielettömän palkitsevaa.

Heinäkuussa Pääkkönen kuvasi Suomessa ja Pohjois-Venäjällä ympäristödokumenttia, jonka aiheena on Pääkköselle läheisin asia: kalat ja virtavedet.

– Suomi on tuhonnut kaikki lohijokensa patoamalla ne ja tappamalla lohikannat sukupuuttoon. Dokumentissa Suomen tilannetta verrataan Venäjään, jossa on ymmärretty lohien arvo ja merkitys.

Kuluneen vuoden aikana Pääkkösen arki on ollut sekoitus vaikuttamistyötä kalakantojen hyväksi, yrittäjyyttä sekä elokuva- ja tv-projekteja.

– Vaikuttamistyötä teen täysin omien aikataulujeni mukaan, koska siitä minulle ei kukaan mitään maksa. Elokuva- ja tv-työt taas ovat satunnaisia ja vievät kerralla suhteellisen lyhyen ajan.

Työt tarkoittavat kuitenkin matkustamista. Sitä on aivan liikaa.

– Siitä on välillä kaikki glamour kaukana, kun elämä on matkalaukussa. Välillä se on hyvin kuluttavaa. En halua silti valittaa.

Kodikseen hän laskee vain Helsingin.

– Matkalaukkua on tosi vaikea laskea kodiksi, Pääkkönen naurahtaa.

– Los Angelesiakaan en ole koskaan pystynyt mieltämään kodikseni, vaikka minulla siellä kodin kaltainen paikka onkin.

Hiljattain Pääkkönen laski vuonna 2013 Los Angelesiin tekemiään matkapäiviä. Tulokseksi tuli melkein puoli vuotta. Nykyiset kansainväliset roolit ovat osittain tuon perustyön ansiota.

Pääkkönen sanoo, ettei hänellä ole ollut tapana tehdä pitkiä työsuunnitelmia tai luoda haavekuvia tulevaisuudesta. Hän on elänyt aina hetkessä.

– Olen tehnyt kaikkeni, jotta myöhemmin kiikkustuolissa ei tarvitse syyttää itseään laiskuudesta.