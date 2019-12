Tältä Jasper Pääkkönen näyttää suojelupoliisin roolissa – uutuuselokuvassa täysin uudenlaista teknologiaa ja poikkeuksellisen suuri budjetti

Elokuvien kokonaisbudjetti tulee olemaan pohjoismaisella mittapuulla merkittävä. Lisäksi tuotannossa käytetään ensimmäistä kertaa Suomessa tulevaisuusteknologiaa ja pelimoottoreita sisällön luomisessa.

Antti J. Jokinen ohjaa Ilkka Remeksen bestsellereihin perustuva toimintaelokuvien sarjan Omerta. Ensimmäiset elokuvat ja tvsarja pohjautuvat kirjaan 6/12. Elokuvien päähenkilö on Jasper Pääkkösen esittämä Max Tanner, joka kuuluu Omertaan Suomen Suojelupoliisin (SUPO) edustajana.

Lisäksi rooleissa nähdään Ville Virtanen, Pekka Strang, Krista Kosonen, Peter Franzén, Eero Aho, Tommi Korpela ja Eero Milonoff. Ensimmäiset elokuvat 6/12 ja 7/12 saavat ensi-iltansa syksyllä 2021 ja syksyllä 2022.

Antti J. Jokisen perustama Cinematic Inc. on luomassa kansainvälistä Omerta-toimintaelokuvien sarjaa perustuen Ilkka Remeksen suosituimpiin teoksiin. Toimintatrillerien keskiössä ovat

Euroopan parhaista erikoisjoukoista kerätyt sotilaat ja poliisit, Omerta-joukot. Kansainvälinen suurprojekti tuo monin tavoin uutta henkeä suomalaiseen elokuvaan niin tuotanto-, toteutus- kuin yhteistyötavoiltaan. Tuotannossa käytetään esimerkiksi ensimmäistä kertaa Suomessa tulevaisuusteknologiaa ja pelimoottoreita sisällön luomisessa.

Ensimmäisessä Omerta-elokuvassa terroristit hyökkäävät Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän juhliin Elokuvien tarina on panttivankitrilleri, jossa serbialaiset terroristit iskevät Suomeen, presidentin linnaan itsenäisyyspäivän juhliin.

Elokuvien käsikirjoittajia ovat Jokinen ja Mika Karttunen.

– Olen hyvin iloinen siitä, että 6/12 saa elokuvan muodon. Tuntuu erityisen hienolta, että valkokankaalle päätyy juuri 6/12, sillä se syntyi poikkeuksellisella tavalla. Olin koko syksyn tehnyt toista kirjaa, kunnes itsenäisyyspäivän kynnyksellä mieleeni välähti tilanne, jossa Suomen eliitti joutuu presidentinlinnan vastaanotolla panttivankidraaman kohteeksi, Ilkka Remes kuvaili tiedotteessa.

– Aloin siltä istumalta hahmotella tapahtumien kulkua ja jatkoin yhteen putkeen, kunnes runko oli valmis. Ehkä 6/12:n asema luetuimpana kirjanani johtuu tästä korkeaenergisestä lähtökohdasta – ja toivoakseni luo vankan pohjan myös elokuvalle, Remes kertoi tiedotteessa.

Kansainvälisessä suurtuotannossa tunnettuja tähtiä ja suomalaisittain harvinaista toimintaa

6/12- ja 7/12-elokuvien päähenkilö on Max Tanner, joka kuuluu Omertaan Suomen Suojelupoliisin

(SUPO) edustajana. Tannerin roolin näyttelee Jasper Pääkkönen. Muissa merkittävissä rooleissa ovat muiden muassa Ville Virtanen, Pekka Strang, Krista Kosonen, Peter Franzén, Eero Aho, Tommi Korpela ja Eero Milonoff.

Kahdessa ensimmäisessä Omerta-elokuvassa nähdään myös ruotsalainen naispääosan esittäjä sekä muita merkittäviä ulkomaalaisia näyttelijöitä, jotka julkistetaan Berliinin elokuvajuhlilla helmikuussa 2020.

6/12- ja 7/12 -elokuvien tapahtumat keskittyvät Helsinkiin, Moskovaan, Brysseliin ja Minskiin. Elokuvia kuvataan sekä Suomessa että ulkomailla ja niissä puhutaan suomen lisäksi englantia, ruotsia ja serbiaa. Esimerkiksi Helsingin keskustassa tullaan tekemään suuri takaa-ajokohtaus, jonka lopullisessa toteutuksessa hyödynnetään myös pelialalla kehitettyjä pelimoottoreita ja virtuaalimaailmoja.

– Olen siitä onnellisessa asemassa, että saan työskennellä Suomen arvostetuimpien näyttelijöiden kanssa. Kunnioitan tätä saamaani luottamusta suuresti. Herkempien draamojen jälkeen on ideaalia ohjata Ilkka Remeksen menestyskirjaa, ja juuri viihde-elokuvien suurkuluttajille. Tekijänä on mukava siirtyä genrestä toiseen. Cinematic myös satsaa nyt ja jatkossa tulevaisuusteknologian kehittämiseen. Tavoitteenamme on nostaa se ja virtuaalimaailmat merkittäväksi vientituotteeksi näiden elokuvien rinnalle. Haluamme olla edelläkävijöitä, Antti J. Jokinen kertoi tiedotteessa.

6/12- ja 7/12-elokuvat tuottavat Mikko Tenhunen (mm. Tuntematon sotilas, 2017), Antti J. Jokinen ja Evelin Penttilä / Stellar Film (mm. Helene, 2020).

Elokuvakokonaisuudesta on tulossa myös televisiosarja.

Elokuvien kokonaisbudjetti tulee olemaan pohjoismaisella mittapuulla merkittävä ja se varmistuu kevään 2020 aikana. Cinematicin vastaavina tuottajina ovat Mikko Kodisoja, Thomas Fanning ja Sara Norberg, ja SF Studiosin vastaavana tuottajana Yaba Holst.

Ensimmäisten Omerta-elokuvien kuvaukset alkavat syksyllä 2020. Valkokankailla ne nähdään syksyllä 2021 ja syksyllä 2022. Elokuvat levittää ja markkinoi SF Studios, joka vastaa myös elokuvan kansainvälisestä myynnistä. Kahden ensimmäisen elokuvan kokonaisuudesta julkaistaan myöhemmin kuusiosainen televisiosarja, jonka esittää C More. Myös elokuvat tullaan näkemään C Morella elokuvateatterilevityksen jälkeen.