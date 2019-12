Tyttöystävä valeli kiehuvalla vedellä ja puukotti – perheväkivalta melkein tappoi Alexin

Perheväkivallan uhri Alexilla, 21, oli lääkärien arvioiden mukaan kymmenen päivän päässä kuolemasta, kun hän pyysi poliisilta apua.

Jordan kidutti avomiestään Alexia kaatamalla tämän päälle kiehuvaa vettä vedenkeittimestä pikkuhiljaa. Jos vesi jäähtyi, hän lämmitti sen uudestaan.

– Kun vihdoin saimme hänet sairaalaan, lääkärit sanoivat, että hän oli ehkä kymmenen päivän päässä kuolemasta, järkyttynyt poliisi kertoo brittidokumentissa Tyttöystäväni pahoinpiteli minua (Abused By My Girlfriend 2018).

Alexin ja Jordanin parisuhde alkoi tavallisesti. Tavatessaan he olivat vain 16-vuotiaita. Viittä vuotta myöhemmin Jordan tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankilaan pahoinpitelyistä ja ensimmäisenä naisena Britanniassa myös henkisestä väkivallasta.

Huolestuttavia merkkejä tuli ilmaan jo pian seurustelun alettua: Jordan vei Alexin Facebook-tilin ja muun muassa kielsi yhteydenpidon perheeseen ja ystäviin.

– Asteittain kaikki meni huonommin, huonommin ja huonommin, Alex kertoo uusintana esitettävässä dokumentissa.

Jordan vei rahat Alexin lompakosta, eikä antanut tämän käydä edes töissä.

Isoisä oli Alexille rakas, mutta hän katkaisi Jordanin painostuksesta välinsä myös häneen. Dokumentissa isoisä kertoo, että se teki kipeää, mutta vielä pahemmalta tuntui saada tietää väkivallasta.

Pari sai esikoisensa TJ:n nuorena. Sen jälkeen väkivalta kävi fyysiseksi. Alkuun Jordan nukkui lasipullo vieressään ja löi mustasukkaisuuksissaan nukkuvaa Alexia.

– Oli monia tapauksia, joissa nukuin ja hän iski minua päähän, ja menin peilin eteen ja vuosin verta, Alex kertoo.

Alex pelkäsi pienen poikansa puolesta eikä uskaltanut lähteä. Pian parille syntyi Iris-vauva.

– Toivoin, että se lopettaisi hänen tekonsa, mutta sitä kesti kirjaimellisesti kolme päivää, Alex kertoo.

– Rakastin Jordania, ja kesti kauan ymmärtää, että hän pahoinpiteli minua.

Jordan valeli puolisonsa päälle kiehuvaa vettä ja puukotti tätä jatkuvasti keittiöveitsillä. Dokumentti näyttää karmeita kuvia arvista ja verilammikoista. Dokumentissa on Alexin ja hänen läheistensä haastatteluiden lisäksi poliisin rintakameran kuvaa ja haastatteluvideoita.

Naapurit hälyttivät poliisit erääseen veriseen riitaan. Alex vietiin sairaalaan, josta Jordan kuitenkin haki tämän kotiin juuri ennen suunniteltua leikkausta.

Aiemmin perheen luo hälytetyllä poliisilla oli epäilyksensä, mutta Alex intti tehneensä kehoaan ympäröivät arvet itsetuhossaan. Lopulta poliisi istutti Alexin kahdestaan autoon, ja hän myönsi Jordanin väkivallan.

– On hyvä, että tulimme paikalle sillä hetkellä. On niin harvinaista, että tekijä on nainen, ettei ajatus ehkä tullut mieleemme niin nopeasti kuin sen olisi pitänyt tulla, hän toteaa.

Oikeudessa Jordan myönsi syyllistyneensä tekoihin mutta ei osoittanut merkkejä katumuksesta.

Karmivaa tarinaa katsoessa mielen valtaa ihmetys. Miten tällaista ei voida estää? Tai havaita?

Alex kouluttaa muita tunnistamaan perheväkivallan alkumerkit. Hän myös tahtoo lievittää miehiin kohdistuvan perheväkivallan stigmaa, joka voi estää miehiä hakemasta apua.

– Ihmiset kysyvät minulta aina, miksen kävellyt pois. Mutta se on niin monimutkaista. Ymmärrän joka päivä siitä hieman enemmän.

