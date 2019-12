Jättiyllätys! Jasper Pääkkönen nähdään pääosassa Antti J. Jokisen Remes-elokuvasarjassa

Edellisen kerran Jasper Pääkkönen on nähty kotimaisessa elokuvassa vuonna 2015, jolloin hän näytteli elokuvassa Vares - Sheriffi.

Jasper Pääkkönen näyttelee pääosaa Antti J. Jokisen uudessa Omerta-elokuvasarjassa. Kansainvälinen suurtuotanto pohjautuu Ilkka Remeksen kirjoihin.

Jasper Pääkkönen tekee paluun kotimaisten elokuvien pariin, sillä hänet nähdään Antti J. Jokisen Omerta-toimintatrillerielokuvasarjan pääosassa.

Elokuvat perustuvat Ilkka Remeksen suosituimpiin kirjoihin. Laajan elokuvaprojektin keskiössä ovat Euroopan erikoisjoukot. Kaksi ensimmäistä elokuvaa kantavat nimiä 6/12 ja 7/12. Elokuvien päähenkilö on Jasper Pääkkösen esittämä Max Tanner, joka kuuluu Omertaan Suomen Suojelupoliisin (SUPO) edustajana.

Jokinen toimii itse myös elokuvien ohjaajana. Elokuvan käsikirjoituksesta vastaa niin ikään Jokinen yhdessä Mika Karttusen kanssa.

Tänään tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa paljastettiin myös tulevan elokuvasarjan näyttelijät. Omerta-sarjan kahta ensimmäistä elokuvaa tähdittävät muun muassa Ville Virtanen, Pekka Strang, Krista Kosonen, Peter Franzén, Eero Aho, Tommi Korpela ja Eero Milonoff.

Antti J. Jokinen ohjaa ja käsikirjoittaa Omerta-elokuvat.

Kahdessa Omerta-elokuvassa nähdään myös ruotsalainen naispääosan esittäjä sekä muita merkittäviä ulkomaalaisia näyttelijöitä, jotka julkistetaan Berliinin elokuvajuhlilla helmikuussa 2020.

Salatuista elämistä aikanaan tunnetuksi tullut Pääkkönen, 39, on viime vuosina keskittynyt luomaan uraa Suomen sijaan ulkomailla ja mies on tähdittänyt muun muassa Viikingit-hittisarjaa. Viimeisimmän elokuvaroolinsa Suomessa Pääkkönen on tehnyt vuonna 2015 elokuvassa Vares - Sheriffi.

Jasper Pääkkönen näytteli Felix Kenricksonina Spike Leen elokuvassa Blackkklansman.

Tähän astisen uransa merkittävimmän roolin Pääkkönen teki viime vuonna Spike Leen ohjaamassa BlacKkKlansman-elokuvassa. Pääkkösen rooli Felix Kenricksonina oli yksi elokuvan keskeisimmistä. BlacKkKlansman oli myös ehdolla vuoden 2018 parhaaksi elokuvaksi Oscar-gaalassa alkuvuodesta.

Tänä kesänä Pääkkönen teki lyhyen visiitin juurilleen, kun hän palasi rooliinsa Saku Salinina Salattujen elämien spinoff-sarja Pihlajasadussa. Pääkkönen vieraili sarjassa neljän jakson ajan. Hän kertoi tuolloin lahjoittaneensa kuvauspalkkion sellaisenaan hyväntekeväisyyteen.