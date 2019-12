Kake Randelin on viihdyttänyt 40 vuotta, mutta kaikki eivät silti tunnista häntä – ”Minulle on yritetty myydä lippua omalle keikalleni”

Kake Randelinin läpimurto tapahtui 1979. Uralle on mahtunut iso määrä hittejä.

Iskelmäartisti Kake Randelinilla on takana kiireinen keikkasyksy. Jouluna laulaja aikoo rauhoittua.

Iskelmämusiikin kestotähti Kake Randelin, 64, on ilahduttanut suomalaisia lauluillaan yhtäjaksoisesti 40 vuoden ajan. Vuosien saatossa miehen vauhti ei ole hidastunut – päinvastoin.

Nytkin on takana kiireinen syksy, joka on pitänyt sisällään runsaasti keikkailua – toisinaan lavalle on kivuttu kahdestikin päivässä.

– Näköjään se on niin, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä kiireemmäksi elämä muuttuu, Kake nauraa.

Randelin kertoo tehneensä keikkoja jo 50 vuotta sitten. Todellisen sysäyksen ura sai kuitenkin vuonna 1979, kun hän osallistui Syksyn säveleen. Vaikka En unta saa -kappale karsiutui kilpailusta, se kuultiin sinä vuonna ohjelmassa, jossa esitettiin kilpailusta hylättyjä kappaleita.

Sen seurauksena Kake kiinnitettiin levy-yhtiöön. Loppuvuodesta 1979 ilmestyi biisi Kirje kotiin, joka nousi hitiksi. Siitä alkoivat keikkailut.

Kesällä 2016 Kake esiintyi Iskelmä Livessä.

Kaken uralle on mahtunut iso määrä hittejä. Keikoilla yleisö laulaa mukana muun muassa sellaisia biisejä kuin Tarja, Jannu huoleton, Nasta pimu ja Kielletyt tunteet. Avaa hakas valittiin Emma-gaalassa vuoden iskelmäksi vuonna 1983.

Pitkän uran varrelle mahtuu paljon muistoja, joista yksi on kuitenkin ylitse muiden.

– Rakkain ja tärkein muistoni on ensimmäinen levytys, koska siitä alkoi kiertäminen suuren yleisön edessä. Aikaa on kulunut näinkin paljon, mutta vielä eivät kaikki aina tunnista minua, joten toisinaan minulle yritetään myydä lippua omalle keikalleni. Se on tosi hauskaa. En kuitenkaan ole vielä ostanut.

Kake Randelin keikalla 1983.

Kake on edelleen kysytty artisti keikkapaikoille, ja keikoilla käykin eri ikäisiä kuulijoita. Myös ensi vuodesta on tulossa kiireinen.

– Vuosi on taas työntäyteinen. Vielä en näköjään pääse nauttimaan jo ansaituista eläkepäivistä. Mennään vielä, kun ihmiset haluavat kuunnella.

Laulaja maalaa myös tauluja. Myös kirjoittaminen on lähellä sydäntä.

– Kyllä multa kotoa löytyy tekstiä jonkun verran. Olen ajatellut paneutuvani siihen enemmän sitten siinä vaiheessa, kun keskityn enemmänkin olemaan paikallaan.

– Uskon, että se on pitänyt meikäläisen nuorekkaana, kun olen tehnyt monenlaisia juttuja enkä ole parkkiintunut tiettyyn alaan.

Kake Randelin näytteli Mäntyharjun kesäteatterissa viime kesänä.

Jouluna on aika rauhoittua.

– Joulusuunnitelmani ovat niin sanotusti aivan normaalit. Luvassa on rauhaisaa joulun odotusta, kinkun paistoa, haudoilla käyntejä ja jouluruokailua – mitäpä sitä muuta ihminen tarvitsee.

Kuvia ja käännekohtia: Kauko ”Kake” Randelin, tiistaina 17.12. AlfaTV klo 20.00