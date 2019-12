Main ContentPlaceholder

Ranskalaistähti tuli kuuluisaksi Bond-konnana – lataa suorat sanat: ”Elokuvasta ei tullut kovinkaan hyvää”

Mathieu Amalricin rooleista tunnetuin on Bond-elokuvan 007 Quantum of Solace konna. Dominic Greene sai seikkailussa vastaansa James Bondin (Daniel Craig).

Mathieu Amalricin liki sadasta elokuvasta kuuluisin on epäonninen Bond-seikkailu 007 Quantum of Solace. Komediaa Sink or Swim varten hän treenasi taitouintia muiden ranskalaistähtien kanssa: ”Meitä yhdisti rumuus”, Amalric murjaisee IS Tv-lehdelle.

Nuorena miehenä ranskalaistähti Mathieu Amalric halusi rockbändin laulajaksi. – Ihailen muusikkoja aivan valtavasti. Valitettavasti minusta ei tullut muusikkoa, joten ryhdyin tekemään elokuvia, Amalric tokaisee ranskalaisella suurpiirteisyydellä IS Tv-lehdelle. Teini-iässä tehty ammatinvalinta on vienyt pitkälle. Kansainvälisesti hänet tunnetaan parhaiten James Bond -seikkailun 007 Quantum of Solace (2008) konnana, joka teki juomavedellä riistobisnestä. Lopputulos jätti kuitenkin ristiriitaisia muistoja. – Meillä ei ollut käsikirjoitusta, koska käsikirjoittajat olivat elokuvaa tehdessä lakossa. Siksi elokuvasta ei tullut kovinkaan hyvää, Amalric muistelee. Konna, nainen ja sankari: Mathieu Amalric, Olga Kurylenko ja Daniel Craig seikkailussa 007 Quantum of Solace. Vasemmalla ohjaaja Marc Forster. 007 Quantum of Solace oli Daniel Craigin toinen James Bond-seikkailu. Naispääosassa nähtiin Olga Kurylenko. Ranskassa Mathieu Amalric on tähti, joka on näytellyt jo liki sadassa elokuvassa. Haastattelua varten tapaamme Cannesissa hotellin kattoterassilla. Amalricin kauluspaidan ylimmät napit ovat auki, ja leuassa on sänki. Hiuksetkin ovat vähän sekaisin. Tällaista rennon tavallista miestä Amalric on usein esittänyt elokuvissa. Hieman tällainen hahmo hän on myös Gilles Lellouchen ohjaamassa kepeässä draamassa Sink or Swim (Le grand bain, 2018), joka on nähtävissä C More -nettipalvelussa keskiviikosta 11.12. alkaen. Amalric näyttelee masentunutta Bertrandia, joka liittyy taitouintia harrastavaan tavallisten keski-ikäisten miesten uimaryhmään. Tarina on vähän kuin ranskalaisten Housut pois! (1997), jossa brittimiehet harjoittelivat strippareiksi. Miesten taitouintijoukkue ranskalaisittain: elokuvan miehiä näyttelevät Jean-Hugues Anglade, Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine, Balasingham Thamilchelvan sekä Alban Ivanov. Ennen kuvauksia Amalric treenasi muun näyttelijäkaartin kanssa uintikuvioita puolen vuoden ajan vähintään kahdesti viikossa. – Ensimmäisissä treeneissä kikattelimme toisillemme. Meistä tuli sen jälkeen porukka, jota yhdisti rumuus ja päähänpinttymät. – Me vanhemmat näyttelijät – Jean-Hugues (Anglade), Benoît (Poelvoorde) ja minä – otimme tavaksi pilkata porukan nuorempia miehiä, joiden kehot eivät ole vielä kärsineet niin paljon kuin meidän, Amalric sanoo virnuillen. Rooli on siis ihan eri maailmasta kuin Bond-seikkailun häikäilemätön roisto. – Bond-filmistä mieleen jäivät toimintakohtaukset, jotka olivat fyysisesti vaativia, Amalric muistelee. Mathieu Amalric näytteli itse ohjaamassaan Kiertue-elokuvassa manageria. Mukana olivat muun muassa burleskitähti Miranda Colclasure eli Mimi Le Meaux (keskellä) ja Linda Marraccini eli Dirty Martini (oikealla). Itsensä Amalric näkee silti ensisijaisesti elokuvantekijänä. Pitkiä elokuvia hän on ohjannut jo seitsemän. Suomessa niistä tunnetaan parhaiten burleskitanssijoista kertova Kiertue (2010). Lue Kiertue-elokuvan arvio: Kiertue tulvii rehevää erotiikkaa (IS 22.10.2010) Amalricin ura elokuvien parissa alkoi 17-vuotiaana, kun hän sai osan Otar Iosselianin elokuvasta Les favoris de la lune (1984). – Näin silloin, miten kuvausryhmä työskenteli. Se teki vaikutuksen. Olin löytänyt paikan, joka tuntui sivuavan utopiaa. Kaikki tähtäsivät samaan tavoitteeseen. Seuraavina vuosina hän teki sekalaisia elokuvahommia: omia lyhytelokuvia, tuottamista, leikkausta. Näyttelijätähti hänestä tuli vasta kolmekymppisenä. – Elokuvanteolla ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Kyse on yhden ihmisen hulluudesta: ohjaajan täytyy saada kaikki muut jakamaan omat pakkomielteensä. Kiertue-elokuva seuraa burleskitanssijoiden esiintymiskiertuetta. Sink or Swim -elokuvan viestinä on itsensä ja muiden hyväksyminen. Amalric vertaa sen tarinaa Kiertue-elokuvaan, jossa hän esitti burleskitanssijoiden manageria. – Näitä elokuvia yhdistää se, että päähenkilöt rohkenevat astua yleisön arvioivan katseen eteen, Amalric kiteyttää. – Taitouinti voisi olla näyttelemisen vertauskuva: kyse on vuorovaikutuksesta. Jos ryhmä ei toimi yhdessä, se on kusessa. Sink or Swim, keskiviikosta 11.12. alkaen C More -palvelu. Kuka? Nimi: Mathieu Amalric. Syntynyt: 25. lokakuuta 1965. Tunnettuja elokuvia: Seksielämäni... eli kuinka jouduin väittelyyn (1996), München (2005), Perhonen lasikuvussa (2007), Eräs joulutarina (2008), 007 Quantum of Solace (2008), The Grand Budapest Hotel (2014).