Huippuohjaaja Renny Harlin aikoo tehdä seuraavan kansainvälisen elokuvansa Suomessa: ”Elokuvan pääosiin tulee kansainväliset tähdet”

Yksi tunnettu, ja maailmalla pärjännyt mies, on ohjaaja Renny Harlin. Jo viisi vuotta Pekingissä asunut ja siellä menestyksekkäitä elokuvia tehnyt Harlin on jälleen Suomessa. Hän toi mukanaan yhtiökumppaninsa Daljit, DJ, Parmarin.

– Kaikkien näiden vuosien varrella minulla ei ole koskaan ollut mahdollisuutta tulla Suomeen kuvaamaan. Se on ollut unelmani, joka on nyt toteutumassa, perjantaina Suomeen saapunut Renny intoilee.

– Suomessa on ainutlaatuisia paikkoja ja niiden jakaminen kansainvälisten elokuva- ja tv-katsojien kanssa on ollut haaveeni. Suomesta löytyy myös elokuva-alan huipputason ammattilaisia ja haluamme ehdottomasti käyttää heitä projekteissamme, Renny sanoo.

Uransa aikana Rennylla on ollut lukuisia managereita, tuottajaystäviä sekä henkilöitä, mutta moni on käyttänyt häntä ja hänen elokuva-alan suhteitaan häikäilemättömästi hyväksi.

Harlin ja DJ huomasivat, ettei Kiinan elokuvateollisuus käyttänyt rahaa erilaisten projektien kehittelytyöhön samalla tavalla kuin Hollywood. He päättivätkin aloittaa korkealaatuisten ja kaupallisten elokuvien sekä tv-sarjojen järjestelmällisen kehitystyön. Näin syntyi viime vuonna Extraordinary Entertainment, jossa DJ on toimitusjohtaja ja Renny taiteellinen johtaja.

– Saimme ison pääomasijoituksen eri rahoittajilta, yrityksiltä sekä yksityishenkilöiltä. Firmamme on yksityisomistuksessa ja eri projektien kehittelykulut on katetettu vuosiksi eteenpäin, Renny paljastaa.

Rennyn ohjaama ja Jackie Chanin tähdittämä Skiptrace oli menestys samoin kuin Legend of the Ancient Sword ja Bodies at Rest. Pian tulee ensi-iltaan Pierce Brosnanin tähdittämä The Misfits.