Väpä itkee Mari-rakkaansa perään Temptation Islandilla – päätyy samaan sänkyyn sinkku-Adelinan kanssa vain hetkeä myöhemmin

Temptation Island Suomi on edennyt siihen pisteeseen, että vuorossa ovat 24 tunnin mittaiset unelmatreffit. Kukin saarelle saapuneista varatuista asukkaista sai tämän illan jaksossa valita yhden saaren sinkuista kanssaan vuorokauden mittaisille deiteille.

Tänään vuorossa olivat Josefinin ja Leevin sekä Marin ja Väpän vuorokauden kestäviä unelmatreffejä. Väpä on valinnut treffikumppanikseen Adelinan, jonka kanssa hän on viihtynyt miesten resortilla lähes kauden alusta lähtien. Yllättäen Väpä herkistyy kyyneliin kesken hyväntuulisen illallisen.

– Itkuhan tuossa pääs siinä kun taustalta kuulu minun ja Marin yhteinen biisi. Sehän hajotti ihan täysin ja siinä tajusi sen, miten ikävä omaa rakasta on, itkuinen mies selittää.

Hän alkaa kerrata parisuhteeseensa liittyvää romanttista tarinaa, johon liittyy olennaisesti Elviksen kuuluisa kappale Can't Help Falling in Love.