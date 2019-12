Uuden James Bond -seikkailun traileri esittelee naispuolisen 00-agentin – sisältää myös juonipaljastuksen Bondin rakastetusta

Daniel Craig palaa 007 No Time to Die -elokuvassa vielä kerran James Bondin rooliin.

Daniel Craigin viimeisen James Bond -seikkailun 007 No Time to Die ensimmäinen traileri ilmestyi keskiviikkona.

Uuden James Bond -seikkailun ensimmäinen traileri sisältää useita juonipaljastuksia ensi huhtikuussa ensi-iltansa saavasta elokuvasta.

007 No Time to Die -elokuvan traileri alkaa kohtauksella, jossa Daniel Craigin näyttelemä James Bond epäilee psykiatri Madeleine Swannia (Léa Seydoux) petturiksi. Swann esiintyi ensimmäisen kerran edellisessä Bond-seikkailussa 007 Spectre (2015), jossa hänestä tuli Bondin rakastettu.

Keskiviikkona ilmestynyt traileri myös vahvistaa todeksi huhun, jonka mukaan Christoph Waltz palaa elokuvassa Bondin legendaarisen vastustajan Ernst Stavro Blofeldin rooliin.

Trailerissa nähdään myös Lashana Lynchin näyttelemä agentti Nomi, jonka kerrotaan olevan myös varustettu 00-tunnuksella. 00-alkuinen tunnus merkitsee Bond-elokuvien kielessä, että hahmolla on Britannian salaisen palvelun lupa tappaa.

Katso traileri alta. Jos se ei näy, voit katsoa sen myös tästä linkistä: 007 No Time to Die -elokuvan traileri.

Traileri ei kuitenkaan vahvista viime kesänä kiertänyttä huhua, jonka mukaan Nomi saisi haltuunsa James Bondin kuuluisan 007-tunnuksen.

Uuden seikkailun juoneen on aiemmin huhuttu kuuluvan myös se, että James Bond avioituisi elokuvan aikana. Traileri ei anna tästä kuitenkaan minkäänlaista vihjettä.

Sen sijaan traileri tekee selväksi, että Rami Malikin näyttelemän Safin-konnan kasvojen toinen puoli on täynnä arpia. Malik tunnetaan myös Bohemian Rhapsody -elokuvasta, jossa hän näytteli laulaja Freddie Mercurya.

Oscarin Bohemian Rhapsody -elokuvasta voittanut Rami Malik näyttelee 007 No Time to Die -elokuvan pääkonnaa.

Tarina alkaa elokuvan tuotantoyhtiön mukaan tilanteesta, jossa Bond on jättänyt aktiivipalveluksen Britannian salaisessa palvelussa ja nauttii rauhallisesta elämästä Jamaikalla.

Bondin CIA-ystävä Felix Leiter pyytää kuitenkin apua: tehtävänä on pelastaa siepattu tutkija. Bond päätyy myös vaarallisella teknologialla aseistautuneen mysteeririkollisen jäljille.

Uuden elokuvan ensi-ilta Suomen elokuvateattereissa on 3.4.2020. Tärkeimpien roolien näyttelijöiden nimet julkistettiin huhtikuussa.

Paloma-nimistä toiminnan naista näyttelee Ana de Armas. Aiemmista Bond-seikkailuista tuttuihin rooleihin palaavat Seydouxin lisäksi Ralph Fiennes (salaisen palvelun päällikkö M), Naomie Harris (sihteeri Eve Moneypenny), Rory Kinnear (henkilöstöpäällikkö Bill Tanner), Ben Whishaw (Q) ja Jeffrey Wright (CIA-agentti Felix Leiter).

Waltzin näyttelemä arkkikonna Blofeld esiteltiin esimmäisen kerran 007 Spectressä. Sitä aiemmin Blofeldin hahmo nähtiin eri näyttelijöiden esittämänä 1960-luvun ja 1970-luvun virallisissa Bond-seikkailuissa.

Bondin kiusaajaksi Blofeld palasi kertaalleen vielä vuoden 1983 epävirallisessä Bond-elokuvassa Älä kieltäydy kahdesti, jossa päärooliin palasi Sean Connery.

007 No Time to Dien käsikirjoittajiksi on merkitty neljä nimeä: monen Bond-seikkailun kirjoittajakonkarit Neal Purvis ja Robert Wade sekä ohjaaja Cary Joji Fukunaga ja Fleabag-sarjan luoja ja tähti Phoebe Waller-Bridge.

Elokuvan tuottajia ovat viime vuosien Bond-seikkailujen tapaan yhä Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli.

Daniel Craig on näytellyt James Bondia aiemmin neljä kertaa. Viides elokuva 007 No Time to Die jää hänen viimeisekseen.

Yksi aikakausi päättyy uuden elokuvan myötä: 007 No Time to Die jää Daniel Craigin viimeiseksi kerraksi kuuluisan agentin saappaissa.

Craig vahvisti asian viime viikolla sekä saksalaiselle Express-lehdelle että amerikkalaiselle talk show -isännälle Stephen Colbertille tämän The Late Show -ohjelmassa. Craigin mukaan nyt on jo muiden vuoro esittää Bondia, ja hän on saanut tarpeekseen roolista.

Craigin lopettamispäätöksellä spekuloitiin jo edellisen Bond-seikkailun 007 Spectre ensi-illan aikoihin syksyllä 2015, kun Craig ilmoitti Time Out -lehden haastattelussa mieluummin viiltävänsä ranteensa auki kuin palaavansa enää James Bondiksi – ja jos hän palaisi, hän tekisi sen vain rahan vuoksi.

Tuolloin toki oli tiedossa, että Craigilla oli sopimus vielä yhden Bond-elokuvan tekemisestä.

Elokuussa 2017 Craig vahvisti itsekin näyttelevänsä Bondia vielä yhdessä Bond-seikkailussa, jota tuolloin kutsuttiin Bond 25:ksi. Numero oli muistutus siitä, että 007 No Time to Die on virallisen Bond-elokuvasarjan 25. elokuva.

Lukuun ei lasketa mukaan virallisen elokuvasarjan ulkopuolella valmistuneita seikkailuita, joita ovat vuoden 1967 Casino Royale -parodia sekä Sean Conneryn 1983 tekemä Älä kieltäydy kahdesti.

Ranskalaisnäyttelijä Léa Seydoux palaa 007 No Time to Die -elokuvassa Bondin rakastetun Madeleine Swannin rooliin.

Uuden Bond-seikkailun tekemiseen on sisältynyt varsin värikkäitä vaiheita, joista on raportoitu näkyvästi myös julkisuudessa.

Syyskuussa 2018 elokuvan ohjaajaksi varmistui Cary Joji Fukunaga, joka ohjasi myös True Detective -rikossarjan ensimmäinen tuotantokauden.

Yhdysvaltalainen Fukunaga korvasi brittiohjaaja Danny Boylen, joka jätti pestin luovien erimielisyyksien vuoksi elokuussa 2018.

007 No Time to Die -seikkailuun on koekuvattu myös yli 20 suomalaista näyttelijää. Toistaiseksi ei ole tiedossa, nähdäänkö suomalaistähtiä valmiissa elokuvassa.

Näyttelijäkaartiin kuuluva David Dencik sen sijaan on ruotsalainen näyttelijä, jonka perhe muutti Tanskaan, kun hän oli pieni. Elokuvassa nähtävällä amerikkalaisella näyttelijällä Billy Magnussenilla puolestaan on liettualaisia sukujuuria.

Elokuvan kuvaaja Linus Sandgren on ruotsalainen.

Uuden elokuvan englanninkielinen nimi No Time to Die julkistettiin tämän vuoden elokuussa. Siihen asti elokuva kulki julkisuudessa nimellä ”Bond 25”.

Kuvaukset eivät ole sujuneet vailla haavereita: muun muassa Craig lennätettiin Jamaikan-kuvauksista Yhdysvaltoihin tutkittavaksi, kun tämä loukkasi nilkkansa.

Daniel Craig on nähty James Bondin roolissa aiemmin neljästi: elokuvissa Casino Royale (2006), 007 Quantum of Solace (2008), 007 Skyfall (2012) ja 007 Spectre (2015).