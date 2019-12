Muistatko L-koodissa sydämiä särkeneen Shanen? Suosikiksi noussut hahmo tekee paluun sarjan uudessa versiossa

Kun L-koodia (The L Word) alettiin esittää Yhdysvalloissa 2004, se herätti valtavasti huomiota ja oli ilmestyessään suorastaan mullistava.

Moni sarjaa seurannut muistanee monimutkaisen näköisen The Chart -kaavion, johon oli kerätty henkilöiden ihmissuhdekuviot.

Naiset olivat menestyneitä ja varakkaita. He käyttivät upeita vaatteita ja asuivat kauniissa kodeissa.

Nyt kymmenen vuotta L-koodin päättymisen jälkeen uusi sukupolvi on valmis ottamaan Los Angelesin lesbopiirit haltuun jatkosarjassa The L Word: Generation Q.

Kahdeksanosaisessa draamassa ilahduttaa erityisesti se, että mukana on kolme alkuperäisen sarjan näyttelijää.

Jennifer Bealsin näyttelemä taidekuraattori Bette Porter pyrkii nyt Los Angelesin pormestariksi. Alicella (Leisha Hailey) on nykyisin oma talk show.

Monien katsojien iloksi mukana on myös Shane (Katherine Moennig). Parturi-kampaaja inspiroi aikanaan monia tyylillään ja erityisesti tukallaan. Hänestä tuli suosikkihahmo – vaikka särkikin monia sydämiä.

Kolmikko toimii myös sarjan vastaavina tuottajina yhdessä Ilene Chaikenin (The Handmaid’s Tale, Empire) ja Marja-Lewis Ryanin kanssa. Ryan on myös showrunner eli sarjan pääkäsikirjoittaja. Chaiken on yksi alkuperäisen sarjan luojista.