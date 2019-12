Unelmahäät saa jatkoa! Uudella kaudella luvassa salamarakkautta, raivokohtauksia, neliödraamaa ja sarjan ensimmäiset risteilyhäät

Tosi-tv:n ja romantiikan ystäville on luvassa ensi vuoden puolella taas melkoista namia, kun jopa kulttimaineeseen nousseesta Unelmahäät-ohjelmasta on luvassa uusia jaksoja. Uudet, kolmannen tuotantokauden jaksoja pääsee seuraamaan suoratoistopalvelu Dplayssa tammikuussa 2020.

Tiedotteen mukaan uudella kaudella on luvassa paljon erilaisia käänteitä eikä kaikkien parien yhteinen taival ole aina kulkenut sen helpoimman polun kautta. Yhden parin rakkaustarinaa on varjostanut raju päihdekierre, toista pariskuntaa on puolestaan runneltu korkojen kanssa, kun kotitalo on onnettomuuksien jälkeen pitänyt rakentaa kokonaan uusiksi jo kahdesti.