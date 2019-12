Lihansyöjäbakteeri ja amputaatiot eivät lannistaneet Heliä: ”On varmasti kuolemansairaita ihmisiä, jotka antaisivat raajansa pois, että saisivat nähdä lastensa kasvavan”

Stylisti Outi Brouxin Tuhkimotarinoita-ohjelman jaksossa Rakkaus kesti pahimman nähdään niin koskettava tarina, että sitä on vaikeaa katsella kuivin silmin.

Kukaan ei kyennyt sanomaan, mitä Helillä on leikkausten jälkeen edessään.

Heli kävi useasti lähellä kuolemaa. Kunnon romahdettua teho-osastolla Helin miehelle Markolle annettiin minuutti aikaa jättää hyvästinsä. Nukutuksen jälkeisestä heräämisestä kun ei ollut enää varmuutta. Marko mietti, että mitä voi sanoa, kun aikaa on niin vähän.

– Kerroin vaan, että olin käynyt edellisenä iltana ostamassa liput Iskelmäfestareille, että muista, et siellä nähdään.

Heli laskee viettäneensä sairaalassa yhteensä 8,5 kuukautta, jonka aikana hänet leikattiin 11 kertaa. Heli kertoo olevansa kiitollinen siitä, että aviomies on pysynyt hänen rinnallaan läpi vaikeiden aikojen.

– Se, että Marko pysyi siinä rinnalla tuossa tilanteessa, oli jotain ihan uskomatonta. Se muutti minun käsitykseni ihan täysin siitä ihmisestä, että se pystyi siinä olemaan. Olin teho-osastolla 46 päivää, ja 44 päivänä hän kävi siellä. Ja sinne on 170 kilometriä suuntaansa matkaa Savonlinnasta. Hän oli ihan uskomaton. Joku ois lähtenyt karkuun sellaista tilannetta, mutta hän ei lähtenyt.

– On varmasti kuolemansairaita ihmisiä, jotka antaisivat raajansa pois, että saisivat jatkaa elämää tai nähdä lastensa kasvavan. Se on paljon kuitenkin. Ja tutkimusmatka jatkuu tästä eteenpäin.

Jakson sanoma on lopulta positiivinen. Vaikka Heli ja hänen perheensä ovat kokeneet rankkoja asioita, he ovat säilyttäneet iloisen elämänasenteensa. Kuten Heli toteaa, hän sai jatkaa elämää, ja se on kuitenkin jo paljon se.