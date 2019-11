TV & elokuvat

Talvisota-elokuvan dokumenttimateriaalissa näkyy ”virhe” – mitä asetta puna-armeijan sotilas kantaakaan?

Knoppi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Artikkelin pääkuvana on kuuden minuutin pituinen videoklippi dokumentista Näin tehtiin Talvisota-elokuva. Rynnäkkökiväärimiehiä nähtävissä kohdassa 3:30–3:40.

Elokuvassakin rynnäkkökivääri vai venäläinen pikakivääri?





4K-restauroitu Talvisota teattereissa





”Juuri ne värisävyt”