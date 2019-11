Klassikkoelokuva Blade Runner teki 37 vuotta sitten häkellyttäviä ennustuksia marraskuusta 2019 – näin hyvin ne kävivät toteen

TV & elokuvat

Klassikkoelokuva Blade Runner teki 37 vuotta sitten häkellyttäviä ennustuksia marraskuusta 2019 – näin hyvin n

Marraskuu









1. Maailma ei vielä





2. Robotit eivät vielä





3. Videopuhelut ovat jo





4. Jatkuva sade ei

5. Jättiyrityksistä voimissaan on





6. Lentävät autot eivät

7. Varallisuuserot ovat 1980-luvun





8. Paperivalokuvat ovat käytännössä





9.

Avaruusmatkailua kehitetään

10. Valheenpaljastuslaitteet ovat yhä