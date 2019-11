TV & elokuvat

Tässä on uusi kuningatar Elisabet The Crown -jättisarjassa – näyttelijä on piinaavan vaikean roolisuorituksen edessä

22.11. 13:05

63-vuotias Imelda Staunton esittää Elisabetia The Crown -sarjan viidennellä ja kuudennella tuotantokaudella, uutisoivat brittilehdet.

