TV & elokuvat

Avara luonto on monelle lauantai-iltojen sukupolvikokemus: ”Usein se on perheen yhteinen traditio”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sauna ja ruokailu limitetään iltaan aina niin, että ehditään katsoa Avara luonto.

Parviainen





Avara luonto

Tekninen kehitys

Haluan ihmisten näkevän, miten ihana planeetta meillä on ja ymmärtävän, että siitä kannattaa pitää huolta.

Katsojat