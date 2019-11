TV & elokuvat

Matt Damon on ylpeä suomalaisista sukujuuristaan – vanhempien opit ovat kantaneet elämässä pitkälle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”En enää tee roolejani pakosta”





Kieltäytyi Avatar-elokuvan roolista





Le Mans ’66 - Täydellä teholla Suomen ensi-ilta 15.11.