TV & elokuvat

Omaa ohjelmaa haikaileva tohtori Kiminkinen kertoo perheensä lempisarjan: ”Yllätyin siitä, miten hyvä tämä on”

Kaipaatko koskaan takaisin televisioon, tohtori Kiminkinen?

–Kyllähän omaa ohjelmaa oli hirveän mukavaa tehdä, ja tekisin sitä heti uudelleen, jos pyydettäisiin. Ohjelmassa parasta oli se, että minä en ollut tärkeä, vaan aihe oli tärkeä. Sitä katsoivat aivan tavalliset suomalaiset, ja jaoin ohjelmassa pelkästään tutkittua tietoa. Julkisuus oli avuksi tärkeän tiedon levittämisessä.

Millaiset terveysasiat ovat pinnalla?

–Käyn puhumassa paljon eri tapahtumissa, ja kirjoitan kirjoja ja kolumneja. Saan palautetta soten hankalasta tilanteesta, palveluiden tarjoajista ja vanhustenhoidosta. Itse yritän pitää esillä verenpaineasiaa, sillä korkea verenpaine ei näy ihmisistä päällepäin, mutta se saattaa aiheuttaa muistisairauksia. Se on se pirullisin tauti, joka Kekkosellakin https://www.is.fi/haku/?query=kekkosellakin oli: etenevä verisuoniperäinen muistisairaus.

Mitä muuta elämään kuuluu?

Tohtori Kiminkisen vinkit

