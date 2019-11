The Crownin kuningatarta näyttelevä Olivia Colman kehuu edeltäjäänsä Claire Foyta: ”Hän oli roolissa henkeäsalpaava”

TV & elokuvat

The Crownin kuningatarta näyttelevä Olivia Colman kehuu edeltäjäänsä Claire Foyta: ”Hän oli roolissa henkeäsal





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





















Vanhempani kyselivät, että aionko luovuttaa, jos en löydä vuoden jälkeen töitä. Sanoin, että annan alalle ainakin kymmenen vuotta.