TV & elokuvat

Hollantilaistähti esittää Lisbeth Salanderin hirviömäistä siskoa – tähtäimessä rooli Emmanuelle-näyttelijänä

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Samastuttava”





Hollywoodissa





Näyttelijäksi





Ensi vuonna





Valkokankaalla





Hoeks palaa