Tuttu juttu show’ssa Elinansa kanssa kisaava Ilkka Kanerva paljastaa viikon tv-vinkkinsä: ”Ohjelma on aamukaverini, kun ei ole läheisiä vierellä”

Tuttu juttu show’ssa Elinansa kanssa kisaava Ilkka Kanerva paljastaa viikon tv-vinkkinsä: ”Ohjelma on aamukave

Esiinnytte harvoin julkisuudessa pariskuntana. Miten päätitte lähteä Tuttu juttu show’hun?

– Se oli pitkäaikainen prosessi: tätä on mutusteltu kauan. Juttelin sitten muutamien läheisteni kanssa niin kotipiirissä kuin politiikan puolelta, ja sain viestiä, että jos mukana on ollut presidenttiehdokkaatkin, niin älä väheksy tai ylenkatso tätä ohjelmaa. Lisäksi luotin siihen, että ohjelmassa pysytään asiallisuuden puitteissa.

Millaista kuvauksissa oli?

– Minulle se ei ollut mikään rimakauhun paikka, mutta Elinalle https://www.is.fi/haku/?query=elinalle kyllä – hän ei ole tottunut tv-lähetyksiin, joten hänelle tilanne oli isomman ponnistelun takana. Elina on aika ujo ja arka tällaisissa esiintymistilanteissa, eikä hän lähde revittelemään, vaan ottaa varman päälle ja varovaisen kaavan kautta – kuten nytkin. Ymmärrän sen, että se on hänelle turvallisinta. Eihän persoonaa voi muuttaa.

Millainen kokemus ohjelmaan osallistuminen lopulta oli?

Yle Uutiset, ma–su TV1 klo 20.30

A-studio, ma–ke TV1 klo 21.00

Ykkösaamu, la TV1 klo 10.05

– Meille molemmille jäi siitä erittäin hyvä fiilis. Ohjelma on hyvin toimiva ja harmiton – se on sellaista hyvänhenkistä leikittelyä ja pientä kisailua. Tiesin myös, että tekijät pitävät hyvän hengen asioiden toteutuksessa, eivätkä tee mitään Tuttu juttu show -ohjelmassa mukana olevien kustannuksella. Annan sille arvoa.– Rakastan kaikkia luonto-ohjelmia, etenkin Avaraa luontoa, jonka seuraaminen on henkisesti virkistävää. Seuraan luonto-ohjelmia ensisijaisesti viikonloppuaamuisin.– Olen uutisaddikti, ja katson kaikki uutis- ja ajankohtaisohjelmat klo 20.30–23.00 välillä. Normityöpäiväni kestää 12–13 tuntia, mutta pyrin siihen, että olen aina pääuutisiin mennessä kotona Turussa tai kakkosasunnollani Helsingissä. Katson aina sekä Ylen että MTV3:n pääuutiset: molemmissa tarkastellaan uutisia vähän eri näkökulmista, ja se on hyvä asia. Katson myös aamun uutislähetykset. Ylen aamu on aamukaverini silloin, kun olen yksin Helsingin asunnolla, eikä läheisiä ole vierellä.– Kaikki yhteiskunnalliset aiheet kiinnostavat, ja katson asiaohjelmat aina kun mahdollista.– Pidän tästä ohjelmasta, sillä haastateltaviksi kutsuttujen lauantaivieraiden henkinen ajatusmaailma tulee paremmin esiin, kun on enemmän aikaa keskustella asioista. Toki se on paljon juontajastakin kiinni, miten ohjelmaa viedään eteenpäin.