Muistatko vielä V-kulttisarjan? Aiheutti 80-luvulla Suomessa kohun: MTV:n puhelin soi ja kansa jakautui kahtia





Sarja aiheutti Suomessa ison kohun 80-luvulla





Yli kaksi miljoonaa euroa nykyrahassa jaksolta maksanut V ajautui lopulta budjettiongelmiin





Vieraiden uusi elämä tällä vuosituhannella