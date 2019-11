Ensitreffit alttarilla -asiantuntija Marianna Stolbow avaa nyt parien päätöksiä – Heidin ja Oskarin suhde esimerkki yleisestä ongelmasta: ”Toisen toiminta osuu kipeään muistoon”

TV & elokuvat

Ensitreffit alttarilla -asiantuntija Marianna Stolbow avaa nyt parien päätöksiä – Heidin ja Oskarin suhde esim





https://www.is.fi/haku/?query=katso+marianna+stolbowin+parisuhteita+kasitteleva+haastattelu+ylla+olevalta+videolta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ensitreffit alttarilla -ohjelman päätösjaksossa kävi ilmi, että espoolaisten Heidin https://www.is.fi/haku/?query=heidin ja Oskarin https://www.is.fi/haku/?query=oskarin suurimmat eron syyt olivat kommunikaatio-ongelmat ja luottamuspula.Kumpikin kuvitteli asioiden olevan eri tavalla kuin ne lopulta olivat.Ohjelman asiantuntija, parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow https://www.is.fi/haku/?query=marianna+stolbow kertoo rehellisen mielipiteensä pareista ja parien ongelmista IS:n tuoreessa studiohaastattelussa.Stolbow uskoo, ettei kyseisen pariskunnan ero ollut lainkaan niin kirkossa kuulutettua, mitä tilanne ehkä antoi ymmärtää.Tilanne olisi jopa saattanut mennä toisin, mikäli Heidi olisi vastannut ennen Oskaria asiantuntijoiden kysymykseen parin jatkosta.– Mekin jännitimme pariskunnan päätöstä aivan viime hetkille. Heidän suhteessaan oli paljon puoltavaa ainesta, Stolbow sanoo IS:n studiohaastattelussa.

Mutta mikä lopulta kaatoi Heidin ja Oskarin liiton?













– Eroratkaisut eivät ole koskaan kovin mustavalkoisia, Stolbow sanoo.– Heidän tilanteessaan tuli esiin se, mitä tapahtuu monissa suhteissa: että minkälaisia tunteita toisen käytössä itsessä herättää. Me asiantuntijat emme voi tietää aiemmin elämän vaikutusta siihen, miten ihminen suhtautuu tiettyihin tilanteisiin.Esimerkiksi Heidin kokema epävarmuus Oskarin käytöksen vuoksi tai Oskarin kokema ahdistus Heidin käytöksen vuoksi johtuu Stolbowin mukaan monesti ihmisten aiemmista kokemuksista.– Toisen toiminta osuu johonkin omaan muistoon, joka on todella kipeä. Ja tämä mekanismi lähtee rullaamaan ihan kaikissa parisuhteissa. Välillä on todella vaikea nähdä itse sitä, miksi toinen ärsyttää niin paljon, Stolbow muistuttaa.– Väitän, että meistä kaikista tulee ihan ihme puolia esiin juuri parisuhteissa. Parisuhde on sellainen kauhun peilitalo. Joka nurkalta paljastuu sellainen aspekti, että en ole ikinä käyttäytynyt tällä tavalla.Vuosi toisensa perään myös asiantuntijat yllättyvät päähenkilöiden käytöksestä, vaikka heiltä on testattu kaikki mahdollinen erilaisin testein, kyselyin ja haastatteluin.– Me asiantuntijat voimme tarkistaa 500 kysymyksen ja haastatteluiden avulla kahdeksan kohtaa kymmenestä, mutta ne kaksi kohtaa tapahtuvat vasta, kun nämä kaksi ihmistä kohtaavat.Hän avaa studiohaastattelussa myös tilannetta kulissien takaa ja vastaa, miksi juuri nämä parit valikoituivat ohjelmassa toisilleen ja miten heitä tuettiin ohjelman aikana.Ohjelman asiantuntijat ovat saaneet kritiikkiä siitä, että he etsivät tarkoituksella liian erilaisia pareja toisilleen, jotta ohjelmaan saadaan draamaa. Stolbow tyrmää ajatuksen täysin.– Haluamme onnistua joka ikisen suhteen kohdalla. Lähdemme siitä, että 3/3 pareista onnistuu, se on asiantuntijoiden tavoite, Stolbow painottaa studiohaastattelussa.– Minua ei kiinnosta tv-ohjelma, vaan haluan olla löytämässä, suojaamassa ja auttamassa pareja. Mehän olemme tämän sopan heille keittäneet.

Entä millaisia muutoksia ohjelman hakuprosessi vaatisi, että kaikki kolme avioparia pysyisivät ohjelman päätyttyäkin yhdessä?

– No arvaa, mietikäänkö tätä, Stolbow naurahtaa.– Onneksi meillä on kolme erilaista asiantuntijaa, jotka katsovat ihan eri asioita.Mitä mieltä Stolbow on Katjan ja Ollin liitosta? Entä miksi Anniinan ja Villen liitto on niin onnistunut? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin Stolbow vastaa IS:n studiohaastattelussa.