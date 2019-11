Ensitreffit alttarilla -parin myrskyisä taival päättyi eroon – suhde loppui Oskarin sivallukseen: ”Se tapa, miten keskeisiä perusarvojani on kohdeltu..”

TV & elokuvat

Ensitreffit alttarilla -parin myrskyisä taival päättyi eroon – suhde loppui Oskarin sivallukseen: ”Se tapa, mi

Ensitreffit alttarilla -ohjelman päätösjaksossa selvisi, että yksi pari kolmesta jatkaa avioliittoaan: loimaalainen Anniina https://www.is.fi/haku/?query=anniina ja ylöjärveläinen Ville https://www.is.fi/haku/?query=ville ovat onnellisesti yhdessä, ja he pohtivat jo yhteisen talon rakentamista.Molempien jo onnellinen elämä täydentyi entisestään.– Anniina on riippumaton minusta, ja se on parasta, Ville sanoi.Anniina kiitteli ohjelmaformaattia siitä, että löysi Villen.– En olisi kiinnittänyt Villeen huomiota, jos olisimme nähneet jossain muualla, Anniina kommentoi jaksossa.Lahdesta kotoisin olevat Katja https://www.is.fi/haku/?query=katja ja Olli https://www.is.fi/haku/?query=olli pysyvät edelleen ystävinä, mutta avioliittoaan he eivät jatka.– Olen pettynyt. Olisi huikeaa olla parisuhteessa, Olli totesi.Katja avasi jaksossa myös ahdistustaan, joka kesti avioliiton kaksi ensimmäistä viikkoa.– Tilanne alkoi normalisoitua, kun totesimme, että olemme vain ystäviä. Silloin lähti paineet pois, Katja kuvaili päätösjaksossa.Kaikkein mielenkiintoisin keskustelu koettiin Heidin https://www.is.fi/haku/?query=heidin ja Oskarin https://www.is.fi/haku/?query=oskarin kesken, kun he saapuivat viimeisenä parina ohjelman asiantuntijoiden luokse Suomenlinnaan.Heidi ja Oskari olivat keskustelleet tilanteestaan edellispäivänä, mutteivät silti tienneet toistensa päätöstä. Tunnelma oli jännittynyt.Oskari puhui kauniisti pariskunnan alkutaipaleesta, mutta Heidi paljasti, että oli ärsyyntynyt Oskariin jo häämatkalla.– Häämatkalla alkoi ärsyttää ja siitä tuli sitten syyllisyys.Heidi selitti myös sitä, miksi loukkaantui Oskarin aiemmasta osallistumisesta Napakymppi-ohjelmaan.– Siinä loukkasi se tapa käsitellä sitä, Heidi sanoi.– Sitten Oskarilta tuli toive, että käyttäytyisimme toisiamme kohtaan paremmin. Minulle tuli sellainen olo, että ai minunko tässä pitäisi käyttäytyä paremmin. Ja sitten jään tällaiseen kiinni.Heidi myönsi, että negatiivisuus musersi kaiken hyvän alleen, mutta hän oli viimeisten keskustelujen jälkeen alkanut jälleen muistella Oskarista niitä alun hyviä asioita.Hetken aikaa näyttikin jo siltä, että pariskunta pysyy yhdessä – ainakin, jos se on Heidistä kiinni.Kun asiantuntijat pyysivät paria kertomaan lopullisen päätöksensä, Oskari antoi vuoron ensin Heidille, joka palautti kuitenkin pallon takaisin Oskarille.Lopullista ratkaisua tehtiin aivan viime hetkillä.– Nyt on pitänyt todeta, että se tapa, miten minun keskeiset perusarvoni ovat olleet kohdelluksi, niin en pysty lähteä rakentamaan tulevaisuutta, Oskari totesi lopulta.– Nyt tuntuu pahalta, hiljaiseksi muuttunut Heidi myönsi.Myöhemmin Heidi myönsi olevansa huojentunut.– Kadun paljon asioita, mutta tätä en kadu, hän vakuutti.Oskari puolestaan oli siinä uskossa, että Heidi oli tehnyt ratkaisunsa jo kauan aikaa sitten.Tässä kiteytyi Heidin ja Oskarin yksi suuri syy eroon: kommunikaatio-ongelmat. Kumpikin kuvitteli asioiden olevan eri tavalla kuin ne lopulta olivat.Mikä lopulta kaatoi Heidin ja Oskarin liiton?Tähän vastaa ohjelman asiantuntija, parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow https://www.is.fi/haku/?query=marianna+stolbow , joka kertoo rehellisen mielipiteensä pareista, heidän ongelmistaan ja lopullisista päätöksistään tuoreessa IS:n studiohaastattelussa.Hän avaa myös tilannetta kulissien takaa ja vastaa, miksi juuri nämä parit valikoituivat ohjelmassa toisilleen ja miten heitä tuettiin ohjelman aikana.Ohjelman asiantuntijat ovat saaneet kritiikkiä siitä, että he etsivät tarkoituksella liian erilaisia pareja toisilleen, jotta ohjelmaan saadaan draamaa. Stolbow antaa suoraan kysymykseen erittäin suoran vastauksen.

Entä millaisia muutoksia ohjelman hakuprosessi vaatisi, että kaikki kolme avioparia pysyisivät ohjelman päätyttyäkin yhdessä?

– Se onkin meille haaste, Stolbow myöntää.