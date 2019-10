TV & elokuvat

Tiesitkö? Downton Abbey -tähden isoisää pidetään Indiana Jones -hahmon esikuvana

Uusi Tv-lehti

Elizabeth McGovern on tehnyt monipuolisen uran näyttelijänä. Hänellä on myös vaikuttavat sukujuuret. Nyt tähti vaihtaa Downton Abbeyn korsetin vahvan taistelijan rooliin jännityssarjassa War of the Worlds.