Jannen paluu Selviytyjät-saarelle löi kaikki ällikällä – pian tilanne kääntyi päälaelleen ja mies sai lopulliset lähtöpassit: katkera tilitys kameralle

TV & elokuvat

Jannen paluu Selviytyjät-saarelle löi kaikki ällikällä – pian tilanne kääntyi päälaelleen ja mies sai lopullis

https://www.is.fi/haku/?query=kai

https://www.is.fi/haku/?query=petra

https://www.is.fi/haku/?query=anu

https://www.is.fi/haku/?query=inga

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy