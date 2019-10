Kommentti: Joker ja muut sovitukset sarjakuvista ovat kipeän nykyajan peili – HBO:n uusi Watchmen-sarja ryöpyttää rasismia

TV & elokuvat

Kommentti: Joker ja muut sovitukset sarjakuvista ovat kipeän nykyajan peili – HBO:n uusi Watchmen-sarja ryöpyt

Elokuvaa





Ruodintaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Nykypäivää





Alkuperäisessä





Vähäosaisten