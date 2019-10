Jannen kostonhimo kasvaa kasvamistaan Selviytyjien karkotussaarella – mies punoo melkoisia juonia: ”Haluan päästä pistämään piikkiä takaisin”

TV & elokuvat

Jannen kostonhimo kasvaa kasvamistaan Selviytyjien karkotussaarella – mies punoo melkoisia juonia: ”Haluan pää

Nyt toistetaan : Jannen voitontahto kasvaa karkotussaarella: "Mulla on kostonhimo päällä"

Janne on virunut yksin karkotussaarella jo useita päiviä ja hän uskoo vakaasti pääsevänsä takaisin Selviytyjät Suomi -kamppailuun.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy