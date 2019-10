Sofia ja Eetu voittivat Love Islandin ja 25 000 euroa! Sarjan kuvaukset yllättivät parin täysin: ”En olisi ikinä uskonut”

TV & elokuvat

Sofia ja Eetu voittivat Love Islandin ja 25 000 euroa! Sarjan kuvaukset yllättivät parin täysin: ”En olisi iki

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pari





Toisin





Sofia

Vaikka





Viimeisen





Eetu