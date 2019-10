Martti Suosalo muistelee 80-luvulla kohauttanutta Turkan Seitsemää veljestä: ”Hyvä, ettei Pohjanmaalla tullut pesäpallomailasta päähän”

TV & elokuvat

Martti Suosalo muistelee 80-luvulla kohauttanutta Turkan Seitsemää veljestä: ”Hyvä, ettei Pohjanmaalla tullut

Aikansa





Turkan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ne kaverit, jotka asuivat Turkan kanssa, saivat kuulla sellaisia tarinoita, mistä me muut jäimme paitsi.

Jouko





Näyttelijöiden

Kun tulimme takaisin talolle, olimme niin puhki, että emme menneet enää mihinkään.





Tv-sarja

Tuon pienimuotoisen meihin kohdistuneen vainon jälkeen ymmärsin, miltä veljeksistä on mahdollisesti tuntunut, kun he elivät irrallaan yhteiskunnasta.