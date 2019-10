Suomalaisbloggaajat lyttäsivät Kourtney Kardashianin Lapin-loman mainostempuksi – sitten kommenttikenttään lävähti viesti yllättävältä taholta

TV & elokuvat

Suomalaisbloggaajat lyttäsivät Kourtney Kardashianin Lapin-loman mainostempuksi – sitten kommenttikenttään läv

https://www.instagram.com/p/B3UsNkDF7Dq/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/B3Si8aMlipy/

https://www.instagram.com/p/B3U4F_GhmMv/

https://www.instagram.com/p/B3UsHTXgMwT/